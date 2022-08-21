Новая неделя в Пермском крае будет солнечной, жаркой и сухой

Пермяки спасаются от жары возле фонтанов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

О жаркой погоде в Перми и Пермском крае с 22 по 28 августа рассказали пермские синоптики. Информация публикована на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Условия погоды сформирует обширный блокирующий антициклон над Европейской территорией России. Он будет всячески препятствовать выпадению осадков, поэтому на дожди особо рассчитывать не стоит: их дефицит продолжит расти, обстановка с пожарами будет ухудшаться. Предстоящая неделя ожидается с июльским характером», — указано в сообщении.

В понедельник будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем от +26 до +31 градуса. Ветер северный, северо-западный 2-7 м/с. Далее погода существенно не изменится. Локальные дожди вероятны не ранее четверга.

На пятницу спрогнозирована переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах Прикамья возможна гроза. Температура воздуха ночью от +11 до +16 градусов, днем от +25 до +30. Ветер западный 3-8 м/с. Порывы при грозе до 14 м/с. По предварительным данным, в выходные влияние антициклона уменьшится. Увеличится облачность, из-за чего дневная температура воздуха снизится на 2 -3 градуса. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

О том, что жаркая погода возвращается я в Пермский край, URA.RU сообщало ранее. Потепление в регионе ощутили в прошедшую пятницу 19 августа.