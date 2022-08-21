Ревнивая жена из ХМАО, убившая мужа, отправится под суд

22 августа 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Ревность стала причиной семейной ссоры, которая привела к трагедии Фото: Ася Бронникова © URA.RU Ревнивая жена из Нижневартовского района, которую подозревают в убийстве мужа, отправится под суд. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО после завершения расследования по уголовному делу в отношении 29-летней женщины. «Следствием установлено, что 30 мая 2022 года около 16 часов во время бытового конфликта, возникшего на почве ревности, в квартире одного из домов по ул. Набережная городском поселении Излучинск Нижневартовского района, обвиняемая нанесла удар кухонным ножом в область груди своему супругу. После того, как тот начал терять сознание, она вызвала скорую помощь, однако 6 июня 2022 года потерпевший скончался в медицинском учреждении в результате повреждения жизненно-важных органов. Помимо признательных показаний обвиняемой следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в официальном сообщении окружного следственного комитета. Ранее URA.RU сообщало, что житель Лангепаса из ревности следил за бывшей супругой с помощью видеокамеры, тайно установленной в ее квартире. Данные с устройства передавались в интернет. Однако это нарушало неприкосновенность частной жизни женщины, и теперь злоумышленника ждет суд.

Ревнивая жена из Нижневартовского района, которую подозревают в убийстве мужа, отправится под суд. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО после завершения расследования по уголовному делу в отношении 29-летней женщины. «Следствием установлено, что 30 мая 2022 года около 16 часов во время бытового конфликта, возникшего на почве ревности, в квартире одного из домов по ул. Набережная городском поселении Излучинск Нижневартовского района, обвиняемая нанесла удар кухонным ножом в область груди своему супругу. После того, как тот начал терять сознание, она вызвала скорую помощь, однако 6 июня 2022 года потерпевший скончался в медицинском учреждении в результате повреждения жизненно-важных органов. Помимо признательных показаний обвиняемой следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в официальном сообщении окружного следственного комитета. Ранее URA.RU сообщало, что житель Лангепаса из ревности следил за бывшей супругой с помощью видеокамеры, тайно установленной в ее квартире. Данные с устройства передавались в интернет. Однако это нарушало неприкосновенность частной жизни женщины, и теперь злоумышленника ждет суд.