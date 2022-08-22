Завод пермского депутата ищет сотрудников на зарплату в 200 тысяч

22 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Завод приглашает на работу водителей лесовозов с зарплатой до 200 тысяч рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Предприятие АО «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат пермского заксобрания Виктор Баранов, расширяет штат. Завод примет на работу водителей лесовозов, которым обещают платить до 200 тысяч рублей. «АО „Соликамскбумпром“ требуются водители лесовозов (Iveco, Scania, КАМАЗ) с категорией „CE“ (автомобили категории „C“, сцепленные с прицепом, весом более 750 килограммов). Заработная плата на летний сезон вывозки древесины — от 70 до 100 тысяч рублей, на зимний сезон — от 100 до 200 тысяч рублей», — сообщается в группе отдела кадров предприятия в соцсети «ВКонтакте». Завод готов предоставить сотрудникам компенсацию проезда до места работы, иногородним обещают жилье. Также на предприятии гарантируют официальное трудоустройство, санаторно-курортное лечение и возможность обучения на категорию «CE» за счет компании. АО «Соликамскбумпром» было создано в 1992 году. Основным видом деятельности является производство газетной и оберточной бумаги. Президентом акционерного общества является действующий депутат законодательного собрания Пермского края Виктор Баранов. Ранее URA.RU рассказывало, что о расширении штата объявило предприятие «Камский кабель». Заводу, совладельцем которого является депутат Пермской гордумы Владимир Плотников, срочно требуются профессиональные кровельщики.

Предприятие АО «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат пермского заксобрания Виктор Баранов, расширяет штат. Завод примет на работу водителей лесовозов, которым обещают платить до 200 тысяч рублей. «АО „Соликамскбумпром“ требуются водители лесовозов (Iveco, Scania, КАМАЗ) с категорией „CE“ (автомобили категории „C“, сцепленные с прицепом, весом более 750 килограммов). Заработная плата на летний сезон вывозки древесины — от 70 до 100 тысяч рублей, на зимний сезон — от 100 до 200 тысяч рублей», — сообщается в группе отдела кадров предприятия в соцсети «ВКонтакте». Завод готов предоставить сотрудникам компенсацию проезда до места работы, иногородним обещают жилье. Также на предприятии гарантируют официальное трудоустройство, санаторно-курортное лечение и возможность обучения на категорию «CE» за счет компании. АО «Соликамскбумпром» было создано в 1992 году. Основным видом деятельности является производство газетной и оберточной бумаги. Президентом акционерного общества является действующий депутат законодательного собрания Пермского края Виктор Баранов. Ранее URA.RU рассказывало, что о расширении штата объявило предприятие «Камский кабель». Заводу, совладельцем которого является депутат Пермской гордумы Владимир Плотников, срочно требуются профессиональные кровельщики.