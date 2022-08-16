Завод теневого мэра Перми предлагает рабочим зарплату в 58 тысяч

Предприятие ООО «Камский кабель», совладельцем которого является самый богатый депутат пермской гордумы Владимир Плотников, объявило о наборе рабочих в штат. Им готовы платить 58 тысяч рублей, сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Авито».
«Предприятию требуются кровельщики в бригаду. Требования: среднее строительное образование, опыт работы по профессии не менее 5 лет. Обязанности: выполнение работ при устройстве и ремонте рулонных кровель и кровель из штучных материалов, приготовление мастик и грунтовок, покрытие крыш, обделка примыканий кровельной сталью, установка готовых водосточных желобов», — указано в объявлении на «Авито».
Также уточняется, что работникам на заводе готовы платить официальную зарплату в 58 тысяч рублей и предоставить полный соцпакет в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Окончательные условия обсуждаются при личном собеседовании.
ООО «Камкабель» выпускает кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности. Предприятие является одним из крупнейших по объему производимой продукции кабельных заводов России и стран СНГ. По данным сервиса СБИС, компания принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Его учредителями являются Владимир Плотников, Владимир Шарыгин, Сергей Кущенко, Ривхат Ибрагимов, а также ООО «Объединенная кабельная компания».
В политтусовке Перми Плотникова негласно называют теневым мэром. Он также несколько лет подряд является лидером по уровню доходов среди депутатов пермской гордумы. По итогам 2021 года Плотников задекларировал 221 млн рублей.
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Предприятие ООО «Камский кабель», совладельцем которого является самый богатый депутат пермской гордумы Владимир Плотников, объявило о наборе рабочих в штат. Им готовы платить 58 тысяч рублей, сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Авито». «Предприятию требуются кровельщики в бригаду. Требования: среднее строительное образование, опыт работы по профессии не менее 5 лет. Обязанности: выполнение работ при устройстве и ремонте рулонных кровель и кровель из штучных материалов, приготовление мастик и грунтовок, покрытие крыш, обделка примыканий кровельной сталью, установка готовых водосточных желобов», — указано в объявлении на «Авито». Также уточняется, что работникам на заводе готовы платить официальную зарплату в 58 тысяч рублей и предоставить полный соцпакет в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Окончательные условия обсуждаются при личном собеседовании. ООО «Камкабель» выпускает кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности. Предприятие является одним из крупнейших по объему производимой продукции кабельных заводов России и стран СНГ. По данным сервиса СБИС, компания принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Его учредителями являются Владимир Плотников, Владимир Шарыгин, Сергей Кущенко, Ривхат Ибрагимов, а также ООО «Объединенная кабельная компания». В политтусовке Перми Плотникова негласно называют теневым мэром. Он также несколько лет подряд является лидером по уровню доходов среди депутатов пермской гордумы. По итогам 2021 года Плотников задекларировал 221 млн рублей.