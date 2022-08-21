Школьница из Челябинска стала инвалидом, упав на тротуаре

22 августа 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Представители девочки взыскали с мэрии Челябинска 450 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске школьница гимназии №96 стала инвалидом, упав на скользком тротуаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В феврале 2021 года школьница 2005 г. р. при выходе из здания гимназии поскользнулась и упала на проезжую часть. Девочка получила перелом голени со смещением отломков. Ей было проведено несколько операций, в настоящее время ребенку устанавливается инвалидность», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре отметили, что улицу не обрабатывали должным образом противогололедными средствами. В результате полученной травмы школьница испытывала тяжелые физические и нравственные страдания. Прокурор Металлургического района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. С мэрии Челябинска в пользу законного представителя несовершеннолетней взыскано 450 тыс. рублей.

В Челябинске школьница гимназии №96 стала инвалидом, упав на скользком тротуаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «В феврале 2021 года школьница 2005 г. р. при выходе из здания гимназии поскользнулась и упала на проезжую часть. Девочка получила перелом голени со смещением отломков. Ей было проведено несколько операций, в настоящее время ребенку устанавливается инвалидность», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В прокуратуре отметили, что улицу не обрабатывали должным образом противогололедными средствами. В результате полученной травмы школьница испытывала тяжелые физические и нравственные страдания. Прокурор Металлургического района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. С мэрии Челябинска в пользу законного представителя несовершеннолетней взыскано 450 тыс. рублей.