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Жителей ЯНАО возмутил строительный мусор вблизи школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв на улице 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, строительный мусор, взрыв газа
В окрестностях ТЦ Янтарь, где обнаружили мусор, находится МАОУ СОШ № 4 Фото:

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутил строительный мусор вблизи одной из школ города. Об этом сообщается в паблике «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Молодежная <…> в ТЦ Янтарь ведутся работы по капитальному ремонту. Никакого ограждения этой территории нет. Весь строительный мусор складируется на улице прямо перед входом в школу, а скоро первое сентября. Сегодня неизвестно, по какой причине было спилено рядом стоящее дерево, скрывавшее безобразную стену этого здания», — пишет автор на условиях анонимности.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию города Новый Уренгой, там ответили, что все под контролем. «Данный вопрос находится на контроле муниципальной инспекции. Руководство строительной компании заверяет о завершении работ до 31 августа», — рассказали в пресс-службе.

Строительный мусор от капитального ремонта в ТЦ «Янтарь»

Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда возмутились стихийной свалкой из арбузов, выброшенных за пожарной частью. Помимо этого, граждане обсудили высокую стоимость товара.

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Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутил строительный мусор вблизи одной из школ города. Об этом сообщается в паблике «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». «На улице Молодежная <…> в ТЦ Янтарь ведутся работы по капитальному ремонту. Никакого ограждения этой территории нет. Весь строительный мусор складируется на улице прямо перед входом в школу, а скоро первое сентября. Сегодня неизвестно, по какой причине было спилено рядом стоящее дерево, скрывавшее безобразную стену этого здания», — пишет автор на условиях анонимности. Агентство обратилось за комментарием в администрацию города Новый Уренгой, там ответили, что все под контролем. «Данный вопрос находится на контроле муниципальной инспекции. Руководство строительной компании заверяет о завершении работ до 31 августа», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что жители Салехарда возмутились стихийной свалкой из арбузов, выброшенных за пожарной частью. Помимо этого, граждане обсудили высокую стоимость товара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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