Жителей ЯНАО возмутил строительный мусор вблизи школы

В окрестностях ТЦ Янтарь, где обнаружили мусор, находится МАОУ СОШ № 4 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) возмутил строительный мусор вблизи одной из школ города. Об этом сообщается в паблике «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Молодежная <…> в ТЦ Янтарь ведутся работы по капитальному ремонту. Никакого ограждения этой территории нет. Весь строительный мусор складируется на улице прямо перед входом в школу, а скоро первое сентября. Сегодня неизвестно, по какой причине было спилено рядом стоящее дерево, скрывавшее безобразную стену этого здания», — пишет автор на условиях анонимности.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию города Новый Уренгой, там ответили, что все под контролем. «Данный вопрос находится на контроле муниципальной инспекции. Руководство строительной компании заверяет о завершении работ до 31 августа», — рассказали в пресс-службе.

Строительный мусор от капитального ремонта в ТЦ «Янтарь» ЧП | ДТП | Новый Уренгой

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