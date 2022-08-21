Курганцы возмущены таксистами, взвинтившими цены

Курганцы не могли уехать домой в День города из-за дефицита такси и высоких цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана пожаловалась на таксистов, взвинтивших цены в День города. Об этом она написала в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте».

«У меня 20.08 был день рождения, я задержалась на работе, решила вызвать такси в 21:30. И что я услышала? Стоимость поездки 180 рублей, но машин нет. Дальше звоню в „Максим“, мне отвечают: „Если сейчас, то 580 рублей“. В итоге через полтора часа мне пришлось вызывать за 580 рублей. Это вообще нормально? И кто за этим беспределом должен следить?» — написала Марина Шишина в группе «Черный список Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях некоторые курганцы также возмутились ценами на такси. «Если приложение выдало, допустим, 180 рублей, я не понимаю, почему таксисты, изначально соглашаясь работать по тарифам такси, стоят и ждут, когда им накинут. Однажды, накинув до 350 рублей, мы получили раздолбанную в хлам шестерку. Это перебор», — написала Марина Костоусова. «Такси меньше стало? Даже за 500 рублей по центру вчера не брали заявки», — написал другой пользователь.

В пресс-службе международного сервиса заказа такси «Максим» URA.RU подтвердили повышение цен в связи с всплеском числа заказов. «В День города из-за праздника и ливня спрос на такси увеличился более чем в два раза. Мы готовились и привлекли к выполнению заказов больше водителей, но они физически не могли развезти быстро всех желающих. Для того, чтобы уравновесить баланс спроса и предложения, цены динамически менялись. Когда спрос нормализовался, цены вернулись на прежний уровень. Это вынужденная мера, позволяющая уехать в первую очередь тем, кому нужнее», — сообщили в пресс-службе компании.