21 августа 2022
20 августа 2022

В Тюменской области раскрыли места сбора брусники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение губернатором ХМАО Комаровой площадки дневного пребывания для детей и этнографического музея. Лянтор, морошка, брусника, лесная ягода, голубика
Бруснику тюменцы уже собирают ведрами Фото:

Сезон брусники стартовал в Тюменской области, жители региона делятся друг с другом местами, где можно вдоволь насобирать северной ягоды. Информацию тюменцы пишут в социальных сетях.

«Вот и брусничная пора настала. Балует в этом году лес на ягоды», — такой пост появился в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор записи Лена Главатских также поделилась с подписчиками местом, где ей удалось собрать два ведра ягод. По ее словам, изобилие брусники можно найти в районе Червишевского тракта, примерно в 50 километрах от Тюмени.

По данным другого грибника Олега Романова, собрать бруснику можно в районе села Княжево Тюменского района. Мужчина добыл в лесу шесть литров ягоды. Также россыпи брусники тюменцы находят на Ирбитском и Велижанском трактах.

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Сезон брусники стартовал в Тюменской области, жители региона делятся друг с другом местами, где можно вдоволь насобирать северной ягоды. Информацию тюменцы пишут в социальных сетях. «Вот и брусничная пора настала. Балует в этом году лес на ягоды», — такой пост появился в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». Автор записи Лена Главатских также поделилась с подписчиками местом, где ей удалось собрать два ведра ягод. По ее словам, изобилие брусники можно найти в районе Червишевского тракта, примерно в 50 километрах от Тюмени. По данным другого грибника Олега Романова, собрать бруснику можно в районе села Княжево Тюменского района. Мужчина добыл в лесу шесть литров ягоды. Также россыпи брусники тюменцы находят на Ирбитском и Велижанском трактах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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