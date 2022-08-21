Бруснику тюменцы уже собирают ведрами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сезон брусники стартовал в Тюменской области, жители региона делятся друг с другом местами, где можно вдоволь насобирать северной ягоды. Информацию тюменцы пишут в социальных сетях.

«Вот и брусничная пора настала. Балует в этом году лес на ягоды», — такой пост появился в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор записи Лена Главатских также поделилась с подписчиками местом, где ей удалось собрать два ведра ягод. По ее словам, изобилие брусники можно найти в районе Червишевского тракта, примерно в 50 километрах от Тюмени.

По данным другого грибника Олега Романова, собрать бруснику можно в районе села Княжево Тюменского района. Мужчина добыл в лесу шесть литров ягоды. Также россыпи брусники тюменцы находят на Ирбитском и Велижанском трактах.

Фото: Лена Главатских, «Вконтакте»