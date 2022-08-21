Тюменский завод поборется за рынок, на 80% занятый Китаем

В Тюменской области будут производить стеклоровинг Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюменской области планируют построить завод по производству стеклоровинга. На данный момент в России его производством занимаются только две фабрики, а 80% материала в страну завозится из Китая. Об этом журналистам рассказал заместитель директора по развитию компании «Армкреп» Михаил Легонький.

«На данный момент предприятие оформляет документы на привлечение средств от федерального фонда развития промышленности. Завод планируем запустить в течение двух лет в рамках импортозамещения. Областное инвестагентство готово поддерживать и сопровождать наш проект», — рассказал Легонький журналистам ИА «Тюменская линия».

Стеклоровинг — это жгут из нитей непрерывного стекловолокна. Он применяется в строительстве, нефтегазодобыче, сфере ЖКХ, авиастроении, кораблестроении, бьюти-индустрии и т. д. Издание уточняет, что на сегодняшний день потребности российского рынка в этом материале на 80% закрываются за счет импорта из Китая. С запуском тюменской фабрики соотношение изменится в пользу отечественных производителей. Объем инвестиций в проект составит 800 млн рублей. На заводе будет создано около 100 высокотехнологичных рабочих мест.

Необходимость в импортозамещении резко выросла после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на ее проведение западные страны ввели против России различные санкции. Лидеры США и стран ЕС открыто заявили, что с их помощью хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ.