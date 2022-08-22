ВЦИОМ: Путин для россиян более значим, чем Великая отечественная

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Многие россияне ассоциируют свою страну с Владимиром Путиным, сообщил ВЦИОМ Фото:

Россияне намного чаще ассоциируют слово «Россия» с президентом Владимиром Путиным, чем с победой в Великой Отечественной войне. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню Государственного флага.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте ВЦИОМ, 7% россиян ассоциируют слово «Россия» с президентом Путиным. В то время, как «победа в Великой Отечественной войне, СССР, внутренняя политика, мирное небо» всплывают в памяти только у 2% опрощенных. При этом ассоциации с президентом чаще всего возникают у молодых людей от 18 до 24 лет, уточняется в публикации.

«В первую тройку популярных ассоциаций вошли: государственные символы (12%); народ, люди (11%); Родина, дом (10%)», — сообщается на сайте. Кром того, подавляющее большинство россиян (66%) испытывают восхищение и гордость при виде своего государственного флага.

В России День Государственного флага отмечается 22 августа. В своем видеообращении к россиянам в честь этого праздника российский глава пообещал отстаивать интересы страны на международной арене.

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Россияне намного чаще ассоциируют слово «Россия» с президентом Владимиром Путиным, чем с победой в Великой Отечественной войне. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню Государственного флага. Согласно данным, размещенным на официальном сайте ВЦИОМ, 7% россиян ассоциируют слово «Россия» с президентом Путиным. В то время, как «победа в Великой Отечественной войне, СССР, внутренняя политика, мирное небо» всплывают в памяти только у 2% опрощенных. При этом ассоциации с президентом чаще всего возникают у молодых людей от 18 до 24 лет, уточняется в публикации. «В первую тройку популярных ассоциаций вошли: государственные символы (12%); народ, люди (11%); Родина, дом (10%)», — сообщается на сайте. Кром того, подавляющее большинство россиян (66%) испытывают восхищение и гордость при виде своего государственного флага. В России День Государственного флага отмечается 22 августа. В своем видеообращении к россиянам в честь этого праздника российский глава пообещал отстаивать интересы страны на международной арене.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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