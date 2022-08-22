ВЦИОМ: Путин для россиян более значим, чем Великая отечественная

22 августа 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Многие россияне ассоциируют свою страну с Владимиром Путиным, сообщил ВЦИОМ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне намного чаще ассоциируют слово «Россия» с президентом Владимиром Путиным, чем с победой в Великой Отечественной войне. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню Государственного флага. Согласно данным, размещенным на официальном сайте ВЦИОМ, 7% россиян ассоциируют слово «Россия» с президентом Путиным. В то время, как «победа в Великой Отечественной войне, СССР, внутренняя политика, мирное небо» всплывают в памяти только у 2% опрощенных. При этом ассоциации с президентом чаще всего возникают у молодых людей от 18 до 24 лет, уточняется в публикации. «В первую тройку популярных ассоциаций вошли: государственные символы (12%); народ, люди (11%); Родина, дом (10%)», — сообщается на сайте. Кром того, подавляющее большинство россиян (66%) испытывают восхищение и гордость при виде своего государственного флага. В России День Государственного флага отмечается 22 августа. В своем видеообращении к россиянам в честь этого праздника российский глава пообещал отстаивать интересы страны на международной арене.

Россияне намного чаще ассоциируют слово «Россия» с президентом Владимиром Путиным, чем с победой в Великой Отечественной войне. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню Государственного флага. Согласно данным, размещенным на официальном сайте ВЦИОМ, 7% россиян ассоциируют слово «Россия» с президентом Путиным. В то время, как «победа в Великой Отечественной войне, СССР, внутренняя политика, мирное небо» всплывают в памяти только у 2% опрощенных. При этом ассоциации с президентом чаще всего возникают у молодых людей от 18 до 24 лет, уточняется в публикации. «В первую тройку популярных ассоциаций вошли: государственные символы (12%); народ, люди (11%); Родина, дом (10%)», — сообщается на сайте. Кром того, подавляющее большинство россиян (66%) испытывают восхищение и гордость при виде своего государственного флага. В России День Государственного флага отмечается 22 августа. В своем видеообращении к россиянам в честь этого праздника российский глава пообещал отстаивать интересы страны на международной арене.