Российские военные уничтожили более 180 националистов на Украине

Вооруженные силы России уничтожили более 180 националистов в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
«Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей», — заявили в Минобороны РФ в ходе брифинга.
Также высокоточным оружием Военно-космических сил РФ было уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Более 50 националистов также было ликвидировано с помощью удара в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области, уточнили в военном ведомстве.
Россия проводит спецоперацию по освобождению ДНР и ЛНР с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.
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Вооруженные силы России уничтожили более 180 националистов в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. «Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей», — заявили в Минобороны РФ в ходе брифинга. Также высокоточным оружием Военно-космических сил РФ было уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Более 50 националистов также было ликвидировано с помощью удара в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области, уточнили в военном ведомстве. Россия проводит спецоперацию по освобождению ДНР и ЛНР с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.