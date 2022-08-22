Российские военные уничтожили более 180 националистов на Украине

22 августа 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

ВС РФ ликвидировали националистов в разных областях освобожденных территорий, заявили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России уничтожили более 180 националистов в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. «Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей», — заявили в Минобороны РФ в ходе брифинга. Также высокоточным оружием Военно-космических сил РФ было уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Более 50 националистов также было ликвидировано с помощью удара в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области, уточнили в военном ведомстве. Россия проводит спецоперацию по освобождению ДНР и ЛНР с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.

Вооруженные силы России уничтожили более 180 националистов в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. «Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей», — заявили в Минобороны РФ в ходе брифинга. Также высокоточным оружием Военно-космических сил РФ было уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Более 50 националистов также было ликвидировано с помощью удара в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области, уточнили в военном ведомстве. Россия проводит спецоперацию по освобождению ДНР и ЛНР с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.