Российские военные уничтожили более 180 националистов на Украине

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
ВС РФ ликвидировали националистов в разных областях освобожденных территорий, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили более 180 националистов в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей», — заявили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

Также высокоточным оружием Военно-космических сил РФ было уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Более 50 националистов также было ликвидировано с помощью удара в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области, уточнили в военном ведомстве.

Россия проводит спецоперацию по освобождению ДНР и ЛНР с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Вооруженные силы России уничтожили более 180 националистов в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. «Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей», — заявили в Минобороны РФ в ходе брифинга. Также высокоточным оружием Военно-космических сил РФ было уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Более 50 националистов также было ликвидировано с помощью удара в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области, уточнили в военном ведомстве. Россия проводит спецоперацию по освобождению ДНР и ЛНР с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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