Лукойл выкупил «Спартак», отстранив президента клуба Федуна

22 августа 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

С выходом из состава акционеров клуба Федун больше не будет принимать участие в управлении клубом Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Лукойл» приобрел 100% акций «Спартака», а также стадион московского клуба. Основной акционер ПАО «Лукойл», руководитель «Спартака» с 2004 года Леонид Федун покинет все занимаемые должности в клубе. Об этом рассказала пресс-служба компании. «Более 20 лет компания является генеральным спонсором клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда „Лукойл“. Компания [после покупки клуба „Спартак“] продолжит активное развитие клубной инфраструктуры. Также выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино», — приводит заявление пресс-службы Sport24 . Отмечается, что с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун снимает полномочия президента, члена и председателя повета директоров «Спартака». Он больше не будет принимать участие в управлении клубом. Как сообщили в пресс-службе компании, они высоко оценивают вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. «Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века» — добавили в пресс-службе.

«Лукойл» приобрел 100% акций «Спартака», а также стадион московского клуба. Основной акционер ПАО «Лукойл», руководитель «Спартака» с 2004 года Леонид Федун покинет все занимаемые должности в клубе. Об этом рассказала пресс-служба компании. «Более 20 лет компания является генеральным спонсором клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда „Лукойл“. Компания [после покупки клуба „Спартак“] продолжит активное развитие клубной инфраструктуры. Также выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино», — приводит заявление пресс-службы Sport24. Отмечается, что с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун снимает полномочия президента, члена и председателя повета директоров «Спартака». Он больше не будет принимать участие в управлении клубом. Как сообщили в пресс-службе компании, они высоко оценивают вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. «Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века» — добавили в пресс-службе.