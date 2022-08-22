Лукойл выкупил «Спартак», отстранив президента клуба Федуна

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Стадион
С выходом из состава акционеров клуба Федун больше не будет принимать участие в управлении клубом Фото:

«Лукойл» приобрел 100% акций «Спартака», а также стадион московского клуба. Основной акционер ПАО «Лукойл», руководитель «Спартака» с 2004 года Леонид Федун покинет все занимаемые должности в клубе. Об этом рассказала пресс-служба компании.

«Более 20 лет компания является генеральным спонсором клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда „Лукойл“. Компания [после покупки клуба „Спартак“] продолжит активное развитие клубной инфраструктуры. Также выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино», — приводит заявление пресс-службы Sport24.

Отмечается, что с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун снимает полномочия президента, члена и председателя повета директоров «Спартака». Он больше не будет принимать участие в управлении клубом. Как сообщили в пресс-службе компании, они высоко оценивают вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. «Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века» — добавили в пресс-службе.

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«Лукойл» приобрел 100% акций «Спартака», а также стадион московского клуба. Основной акционер ПАО «Лукойл», руководитель «Спартака» с 2004 года Леонид Федун покинет все занимаемые должности в клубе. Об этом рассказала пресс-служба компании. «Более 20 лет компания является генеральным спонсором клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда „Лукойл“. Компания [после покупки клуба „Спартак“] продолжит активное развитие клубной инфраструктуры. Также выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино», — приводит заявление пресс-службы Sport24. Отмечается, что с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун снимает полномочия президента, члена и председателя повета директоров «Спартака». Он больше не будет принимать участие в управлении клубом. Как сообщили в пресс-службе компании, они высоко оценивают вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. «Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века» — добавили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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