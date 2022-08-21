В конкурсе журнала MAXIM участвует 44-летняя тюменка

Тюменка не в первый раз принимает участие в конкурсе для мужского журнала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменка Зуля Ибрагимова стала участницей конкурса журнала MAXIM в 44 года. Откровенные снимки жительницы областной столицы выставлены на голосование на сайте издания.

«Зуля Ибрагимова. 44 года. Тюмень», — говорится в профиле участнице на сайте конкурса Miss MAXIM.

Зуля Ибрагимова является моделью в стиле «ню». Также она занимается творчеством и пишет стихи. В своих социальных сетях жительница Тюмени призвала подписчиков голосовать за нее.

На момент публикации новости тюменка находится на 139-м месте среди 160 участниц. Пока что она единственная, кто представляет областную столицу.