21 августа 2022

В конкурсе журнала MAXIM участвует 44-летняя тюменка

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналы, журнал, максим, maxim
Тюменка не в первый раз принимает участие в конкурсе для мужского журнала Фото:

Тюменка Зуля Ибрагимова стала участницей конкурса журнала MAXIM в 44 года. Откровенные снимки жительницы областной столицы выставлены на голосование на сайте издания.

«Зуля Ибрагимова. 44 года. Тюмень», — говорится в профиле участнице на сайте конкурса Miss MAXIM.

Зуля Ибрагимова является моделью в стиле «ню». Также она занимается творчеством и пишет стихи. В своих социальных сетях жительница Тюмени призвала подписчиков голосовать за нее.

На момент публикации новости тюменка находится на 139-м месте среди 160 участниц. Пока что она единственная, кто представляет областную столицу.

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Тюменка Зуля Ибрагимова стала участницей конкурса журнала MAXIM в 44 года. Откровенные снимки жительницы областной столицы выставлены на голосование на сайте издания. «Зуля Ибрагимова. 44 года. Тюмень», — говорится в профиле участнице на сайте конкурса Miss MAXIM. Зуля Ибрагимова является моделью в стиле «ню». Также она занимается творчеством и пишет стихи. В своих социальных сетях жительница Тюмени призвала подписчиков голосовать за нее. На момент публикации новости тюменка находится на 139-м месте среди 160 участниц. Пока что она единственная, кто представляет областную столицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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