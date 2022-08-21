Инсайд: министр Колокольцев проверит работу полиции ХМАО

22 августа 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев проверит работу окружного управления полиции Фото: Официальный сайт Президента РФ Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прилетел в Ханты-Мансийск для ревизии окружного главка полиции. В Югре он планирует пробыть два дня. Такую версию озвучил источник URA.RU в силовых структурах. «Предполагается, что министр пробудет в Ханты-Мансийске два дня. Визит неожиданный. Все управление уже приготовилось к ревизии и отчету перед министром. Но должны быть и приятные моменты. Колокольцев наградит особо отличившихся полицейских. Сам визит министра носит ведомственный характер. С губернатором [Югры Натальей Комаровой] он встречаться не будет, она в отпуске за пределами Ханты-Мансийска. Но естественно, что министра сопровождает глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО не комментируют визит министра внутренних дел в Ханты-Мансийск. В пресс-службе МВД России попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили URA.RU, что не обладают информацией о приезде Колокольцева. Ранее URA.RU сообщало о самом факте визита Колокольцева в Югру. В Ханты-Мансийске по пути следования кортежа чиновника находились экипажи ДПС.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прилетел в Ханты-Мансийск для ревизии окружного главка полиции. В Югре он планирует пробыть два дня. Такую версию озвучил источник URA.RU в силовых структурах. «Предполагается, что министр пробудет в Ханты-Мансийске два дня. Визит неожиданный. Все управление уже приготовилось к ревизии и отчету перед министром. Но должны быть и приятные моменты. Колокольцев наградит особо отличившихся полицейских. Сам визит министра носит ведомственный характер. С губернатором [Югры Натальей Комаровой] он встречаться не будет, она в отпуске за пределами Ханты-Мансийска. Но естественно, что министра сопровождает глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО не комментируют визит министра внутренних дел в Ханты-Мансийск. В пресс-службе МВД России попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили URA.RU, что не обладают информацией о приезде Колокольцева. Ранее URA.RU сообщало о самом факте визита Колокольцева в Югру. В Ханты-Мансийске по пути следования кортежа чиновника находились экипажи ДПС.