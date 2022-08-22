Два человека погибли при обстреле Антоновского моста в Херсоне

Антоновский мост подвергся ударам со стороны ВСУ (архивное фоо)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщили в telegram-канале «Херсонский вестник».
«Кирилл Стремоусов сообщил о двух погибших гражданских сотрудниках ремонтной бригады в результате обстрела Антоновского моста со стороны ВСУ 22 августа», — указано в сообщении. Удар по мосту был нанесен днем 22 августа. Атака произошла во время строительных работ, рядом по реке курсировали паромы с людьми. Ранения получили 15 рабочих, уточнил корреспондент URA.RU с места событий.
Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин обозначал, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.
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