Два человека погибли при обстреле Антоновского моста в Херсоне

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Антоновский мост через Днепр. Херсон, последствия, воронка, обстрел, антоновский мост
Антоновский мост подвергся ударам со стороны ВСУ (архивное фоо) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщили в telegram-канале «Херсонский вестник».

«Кирилл Стремоусов сообщил о двух погибших гражданских сотрудниках ремонтной бригады в результате обстрела Антоновского моста со стороны ВСУ 22 августа», — указано в сообщении. Удар по мосту был нанесен днем 22 августа. Атака произошла во время строительных работ, рядом по реке курсировали паромы с людьми. Ранения получили 15 рабочих, уточнил корреспондент URA.RU с места событий.

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин обозначал, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.

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Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Антоновского моста в Херсоне. Об этом сообщили в telegram-канале «Херсонский вестник». «Кирилл Стремоусов сообщил о двух погибших гражданских сотрудниках ремонтной бригады в результате обстрела Антоновского моста со стороны ВСУ 22 августа», — указано в сообщении. Удар по мосту был нанесен днем 22 августа. Атака произошла во время строительных работ, рядом по реке курсировали паромы с людьми. Ранения получили 15 рабочих, уточнил корреспондент URA.RU с места событий. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин обозначал, что ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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