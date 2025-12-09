Обнаруженные на границе с Сирией россиянка с сыном вернулись домой

Москвичка с сыном вылетели в Турцию 17 октября без ведома родственников Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россиянка Дарья Лучкина, которую ранее обнаружили на турецко-сирийской границе, вместе с 10-летним сыном Максимом вернулась в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Лучкина с сыном вернулись в Россию», — цитируют слова источника на сайте издания. Речь идет о 32-летней гражданке РФ, история исчезновения которой получила широкий резонанс.

Дарья Лучкина 17 октября вылетела из Москвы в Стамбул вместе с сыном. В аэропорту они сели в частный автомобиль и уехали в неизвестном направлении. После этого связь с женщиной и ребенком прервалась, а их местонахождение оставалось неизвестным.

