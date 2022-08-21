Челябинский актив Зюзина избежал банкротства, вернув долги

Через процедуру банкротства компании удалось получить долги от ЧМК Фото: Олег Черных © URA.RU

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО ЧМК), основным совладельцем которого является Игорь Зюзин, избежал процедуры банкротства, выплатив задолженность в пользу компании «Востокинвестпроект» из Москвы. Как URA.RU сообщил заместитель директора фирмы Александр Щербаков, до 1 марта механизм был привычным для получения долгов от группы «Мечел».

«В конце апреля мы направили в суд отзыв на заявление о банкротстве, попросив прекратить дело. Нам не раз приходилось взыскивать задолженность через подобную процедуру с компаний холдинга „Мечел“», — рассказал URA.RU Щербаков.

По словам собеседника агентства, практика фирмы показала: решения судов для челябинского контрагента не всегда побуждали его платить по долгам. Также слабым стимулом являлись исполнительные листы судебных приставов. В то же время инициализация процедуры банкротства до 1 марта позволяла кредиторам получать от ЧМК деньги. Ситуация изменилась после введения моратория на дела о банкротстве.

Участник рынка рассказал, что схема позволила «Востокинвестпроекту» получить средства с ряда компаний «Мечела». Щербаков выразил сомнение, что впредь этот метод сохранит эффективность: «замороженные» санкции в виде банкротства перестали являться стимулом для погашения долгов. Мораторий на банкротство закончится 1 октября, если не будет продлен правительством РФ.

Ранее банкротства ПАО ЧМК добивались также другие компании. Среди них — АО «ТМС», ООО «Сибпромдеталь», ООО «Сарториус РУС» и другие. На запрос, отправленный в адрес пресс-службы ЧМК, на момент публикации материала URA.RU ответа не получило.