Диетолог Дианова назвала причины проблем с аппетитом

23 августа 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Отсутствие аппетита может свидетельствовать о развитии многих болезней Фото: Александр Елизаров © URA.RU Проблемы с гипофизом, щитовидной железой и онкологические заболевания могут быть причинами отсутствия аппетита у человека. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Есть разные заболевания, при которых могут быть проблемы с гипофизом. Это железа, которая находится в головном мозге. Как правило, [на аппетит] могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз. Бывает так, что может быть снижен аппетит при сахарном диабете. Снижение аппетита бывает при онкологических заболеваниях, у людей, которые проходят химиотерапию», — сказала Нурия Дианова. Также есть болезни, при которых еда задерживается в организме, из-за чего аппетит не приходит, добавила собеседница агентства. «Люди, у которых хронический гастродуоденит — воспаление двенадцатиперстной кишки и желудка, у них пища медленно эвакуируется, нарушается перистальтика желудка и пища долго находится в пищеводе. Это способствует тому, что не возникает аппетита на следующий прием пищи», — отметила гастроэнтеролог. Кроме того, проблемы с аппетитом может испытывать человек в состоянии стресса или при инфекционном заболевании. Ранее врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова в разговоре с URA.RU заявила, что кофе отчасти блокирует аппетит. По ее словам, этот напиток поможет тем, кто придерживается диет, так как напиток дает ощущение сытости и при этом стимулирует мозговую и мышечную деятельность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проблемы с гипофизом, щитовидной железой и онкологические заболевания могут быть причинами отсутствия аппетита у человека. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Есть разные заболевания, при которых могут быть проблемы с гипофизом. Это железа, которая находится в головном мозге. Как правило, [на аппетит] могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз. Бывает так, что может быть снижен аппетит при сахарном диабете. Снижение аппетита бывает при онкологических заболеваниях, у людей, которые проходят химиотерапию», — сказала Нурия Дианова. Также есть болезни, при которых еда задерживается в организме, из-за чего аппетит не приходит, добавила собеседница агентства. «Люди, у которых хронический гастродуоденит — воспаление двенадцатиперстной кишки и желудка, у них пища медленно эвакуируется, нарушается перистальтика желудка и пища долго находится в пищеводе. Это способствует тому, что не возникает аппетита на следующий прием пищи», — отметила гастроэнтеролог. Кроме того, проблемы с аппетитом может испытывать человек в состоянии стресса или при инфекционном заболевании. Ранее врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова в разговоре с URA.RU заявила, что кофе отчасти блокирует аппетит. По ее словам, этот напиток поможет тем, кто придерживается диет, так как напиток дает ощущение сытости и при этом стимулирует мозговую и мышечную деятельность.