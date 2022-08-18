Диетолог Тихомирова: кофе с молоком помогает худеть

18 августа 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Кофе с молоком создает ощущение сытости, считает Елена Тихомирова Фото: Размик Закарян © URA.RU Кофе с молоком полезно пить тем, кто придерживается диет, так как напиток дает ощущение сытости и при этом стимулирует мозговую и мышечную деятельность. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «Кофе стимулирует мозговую, мышечную деятельность, немного блокирует аппетит, а кофе вместе с молоком — это уже получается такой кофесодержащий напиток, где есть немного молочного жира, который обволакивает стенки желудка и дает ощущение сытости. Вроде бы попил и поел. Все худеющие любят кофе», — отметила Елена Тихомирова. Врач-диетолог также уверила, что одинаково полезен как молотый, так и растворимый кофе. «Кто-то любит свежесваренный кофе, кто-то любит растворимый, и то и то полезно. Это все чисто дело вкуса. Неважно какой кофе, он источник кофеина — стимулятора психической, мозговой деятельности человека, он расширяет сосуды, бронхи. Кофеин входит в состав всех жиросжигателей и всех спортивных предтренировочных комплексов (добавка, которая повышает эффективность тренировки — прим. URA.RU). Как сказал один известный спортсмен, „я не пользуюсь спортивными претрениками, мне достаточно выпить чашечку эспрессо“», — добавила Тихомирова. Ранее врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева заявила, что вещества, содержащиеся в кофе, помогают снижать головную боль. Напиток является отличным средством при мигрени, говорила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кофе с молоком полезно пить тем, кто придерживается диет, так как напиток дает ощущение сытости и при этом стимулирует мозговую и мышечную деятельность. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «Кофе стимулирует мозговую, мышечную деятельность, немного блокирует аппетит, а кофе вместе с молоком — это уже получается такой кофесодержащий напиток, где есть немного молочного жира, который обволакивает стенки желудка и дает ощущение сытости. Вроде бы попил и поел. Все худеющие любят кофе», — отметила Елена Тихомирова. Врач-диетолог также уверила, что одинаково полезен как молотый, так и растворимый кофе. «Кто-то любит свежесваренный кофе, кто-то любит растворимый, и то и то полезно. Это все чисто дело вкуса. Неважно какой кофе, он источник кофеина — стимулятора психической, мозговой деятельности человека, он расширяет сосуды, бронхи. Кофеин входит в состав всех жиросжигателей и всех спортивных предтренировочных комплексов (добавка, которая повышает эффективность тренировки — прим. URA.RU). Как сказал один известный спортсмен, „я не пользуюсь спортивными претрениками, мне достаточно выпить чашечку эспрессо“», — добавила Тихомирова. Ранее врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева заявила, что вещества, содержащиеся в кофе, помогают снижать головную боль. Напиток является отличным средством при мигрени, говорила она.