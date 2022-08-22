Премьер-министр Бельгии: будущие десять зим будут трудными для ЕС

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Европейцам придется пережить десять холодных зим, уверен Де Кроо Фото:
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Газовый кризис в Европе

Следующие пять-десять зим будут сложными для Европы. Об этом предупредил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

«Развитие ситуации очень сложное по всей Европе. Некоторые сектора сталкиваются с серьезными трудностями из-за этих высоких цен на энергоносители. Следующие пять-десять зим будут трудными», — передает слова Де Кроо агентство Bloomberg. Цены на газ в Европе взлетели в 15 раз по сравнению с обычной ценой в это время года, цены на электроэнергию подскочили на фоне опасений сокращения поставок из России, уточнило издание.

Европа столкнулась с газовым кризисом после того, как ввела санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, страны, которые вводят санкции, делают хуже не России, а своим гражданам. Цена на газ в Европе уже составила 3000 долларов за тысячу кубометров.

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Следующие пять-десять зим будут сложными для Европы. Об этом предупредил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. «Развитие ситуации очень сложное по всей Европе. Некоторые сектора сталкиваются с серьезными трудностями из-за этих высоких цен на энергоносители. Следующие пять-десять зим будут трудными», — передает слова Де Кроо агентство Bloomberg. Цены на газ в Европе взлетели в 15 раз по сравнению с обычной ценой в это время года, цены на электроэнергию подскочили на фоне опасений сокращения поставок из России, уточнило издание. Европа столкнулась с газовым кризисом после того, как ввела санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, страны, которые вводят санкции, делают хуже не России, а своим гражданам. Цена на газ в Европе уже составила 3000 долларов за тысячу кубометров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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