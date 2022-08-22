Вирусолог Волчков: какая мутация COVID будет опасной для людей

23 августа 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Эволюция вируса показывает, что появление опасного штамма коронавируса маловероятно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В процессе мутации коронавирус может получить способность уходить от иммунного ответа человека, однако для такого изменения инфекции понадобится большое количество времени. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Дальнейшее мутирование может быть только в сторону ухода от иммунного ответа, то есть, это приобретение новых мутаций. Оно априори быстро не приобретается, и настолько видоизмениться вирусу за столь короткий промежуток времени, в полгода-год, просто невозможно, несмотря на объемы заражений по всему миру», — заявил Павел Волчков. При этом даже шанс появления такого штамма вирусолог считает не слишком большим. «Я крайне сомневаюсь, что он может появиться в текущей ситуации. Как мы видим, основное направление эволюции вируса — это увеличение инфекционности, контагиозности. Он быстрее и быстрее заражает людей. Именно с этим связано изменение в его свойствах (в частности, приобретение „Омикроном“ высокой контагиозности), прежде всего обусловленных изменением доминирующего пути проникновения в клетки. Именно поэтому он стал заражать не только клетки эпителия легких, но и верхних дыхательных путей», — отметил он. Собеседник агентства напомнил, что более легкий для человека «Омикрон» смог вытеснить из популяции опасную «Дельту». «Люди считают вирус страшным, когда он приносит большое количество летальных исходов. Например, у „Омикрона“ была низкая летальность по сравнению с „Дельтой“ в процентном соотношении. Но в силу того, он в большом объеме заражал людей, абсолютные показатели были не такие уж и маленькие, хотя все равно уступали „Дельте“. А сейчас те штаммы, которые есть, это варианты „Омикрона“. Представить, что сейчас получится штамм, который будет высокопотагенным, то есть станет причиной высокой летальности, маловероятно», — уточнил кандидат медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В процессе мутации коронавирус может получить способность уходить от иммунного ответа человека, однако для такого изменения инфекции понадобится большое количество времени. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Дальнейшее мутирование может быть только в сторону ухода от иммунного ответа, то есть, это приобретение новых мутаций. Оно априори быстро не приобретается, и настолько видоизмениться вирусу за столь короткий промежуток времени, в полгода-год, просто невозможно, несмотря на объемы заражений по всему миру», — заявил Павел Волчков. При этом даже шанс появления такого штамма вирусолог считает не слишком большим. «Я крайне сомневаюсь, что он может появиться в текущей ситуации. Как мы видим, основное направление эволюции вируса — это увеличение инфекционности, контагиозности. Он быстрее и быстрее заражает людей. Именно с этим связано изменение в его свойствах (в частности, приобретение „Омикроном“ высокой контагиозности), прежде всего обусловленных изменением доминирующего пути проникновения в клетки. Именно поэтому он стал заражать не только клетки эпителия легких, но и верхних дыхательных путей», — отметил он. Собеседник агентства напомнил, что более легкий для человека «Омикрон» смог вытеснить из популяции опасную «Дельту». «Люди считают вирус страшным, когда он приносит большое количество летальных исходов. Например, у „Омикрона“ была низкая летальность по сравнению с „Дельтой“ в процентном соотношении. Но в силу того, он в большом объеме заражал людей, абсолютные показатели были не такие уж и маленькие, хотя все равно уступали „Дельте“. А сейчас те штаммы, которые есть, это варианты „Омикрона“. Представить, что сейчас получится штамм, который будет высокопотагенным, то есть станет причиной высокой летальности, маловероятно», — уточнил кандидат медицинских наук.