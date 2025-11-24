Гильдия риэлторов оценила идею ГД для борьбы со «схемой Долиной»

Риэлторы считают предложенные меры по борьбе с «бабками-скамершами» недостаточными (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Государственной думе РФ предложили ввести обязательное нотариальное удостоверение и страхование сделок по покупке недвижимости, чтобы защитить покупателей от мошеннических схем. Данную инициативу уже оценил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, посчитав меры недостаточными.

Сама идея пришла на фоне участившихся случаев, когда пенсионерки при продаже квартиры отменяют сделку, ссылаясь на якобы обман. При этом денег «обманутые бабушки» не возвращают. Эта схема стала особенно популярной после случая с певицей Ларисой Долиной.

«Среди основных предложений следует выделить следующие варианты: обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества; обязательное страхование сделок с недвижимостью в уполномоченных организациях, если такое имущество является для продавца или покупателя единственным. <...> Больше половины сделок, которые сейчас расторгнуты в суде и где нарушены права добросовестных приобретателей, являются нотариальными. Это никак не спасает и не меняет правовую позицию судов», — поделился своими размышлениями Апрелев в беседе с «Ридусом».

Эксперт отметил, что для эффективности нотариата как средства защиты от мошенников необходимо серьезно изменить весь институт нотариата и обеспечить реальную имущественную ответственность нотариуса за безопасность сделки. Касательно страхования Апрелев считает идею перспективной, но требующей доработки.

Он предложил создать страховую компанию на базе «Дом.РФ», которая бы страховала все сделки и несла ответственность за страховые случаи. Также Апрелев указал на отсутствие в России института пожизненного страхования титула: если риски утраты права собственности возникли после окончания срока страхования, то страховые меры не помогут.