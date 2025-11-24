Косачев: на Украине затягивается петля

По мнению сенатора, Украина не готова к диалогу, поскольку исходит из позиции проигравшей стороны Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вокруг Украины буквально затягивается петя, поскольку страна оказалась в сложном положении и не может продолжать боевые действия без поддержки западных союзников. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«[Украина] одновременно мечется и зажата в тисках, как бы парадоксально это ни выглядело. Она не может выдержать продолжения боевых действий без консолидированной внешней поддержки Запада, которой у нее больше нет. <...> Плюс коррупционные провалы, петля затягивается», — написал Косачев в своем telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что Киев не готов к диалогу, поскольку говорить придется исходя из позиции проигравшей стороны. Вице-спикер Совфеда лаконично добавил, что «кинули Украину».

Также Косачев отметил, что в данный момент, учитывая развитие событий за последние дни, ситуация складывается следующим образом: Соединенные Штаты полагают, что продолжение военного конфликта нецелесообразно и выступают за начало переговорного процесса. В свою очередь РФ выражает готовность к диалогу, однако оставляет за собой право продолжить военные действия в случае провала переговоров.

«Диспозиция по итогам событий последних дней на сегодня видится так: США считают невозможным дальнейшее продолжение войны и настаивают на переговорах. Россия готова к переговорам, но также готова и к продолжению боевых действий в случае их срыва», — сообщил сенатор. Он также полагает, что Евросоюз препятствует переговорам, поскольку, руководствуясь своими интересами, заинтересован в продолжении военного конфликта.