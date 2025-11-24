Логотип РИА URA.RU
Экономика

В Wildberries ответили на предложение ЦБ о запрете программ лояльности

Wildberries: предложенные ЦБ меры по ограничению маркетплейсов избыточны
24 ноября 2025 в 15:32
В Wildberries подчеркивают, что площадка не вводит дополнительных комиссий или наценок

Фото: Илья Московец © URA.RU

Предложенные Центробанком меры о запрете маркетплейсам продавать финансовые продукты дочерних банков на своих онлайн-платформах и устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты являются избыточными. Об этом заявила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

По мнению компании, такие ограничения могут негативно повлиять на малые и средние бизнесы и создать несправедливые условия на рынке. «Инициатива о дополнительном надзоре со стороны ФАС и вовсе выглядит непонятной», — отметили в WB, передает РБК. В компании считают, что ФАС уже обладает всеми необходимыми инструментами для контроля за действиями крупных цифровых платформ, включая Wildberries и Ozon.

В Wildberries подчеркивают, что площадка не вводит дополнительных комиссий или наценок для разных способов оплаты и не создает барьеров, которые можно расценивать как недобросовестную практику. Возможные негативные последствия предложенных мер коснутся в том числе малых и средних игроков, на которых сейчас надзор не распространяется. Wildberries подчеркивает, что предложенные меры могут привести к дискриминации цифровых платформ. По мнению компании, маркетплейсам придется либо ограничить финансовые услуги, либо сотрудничать с крупными банками, которые часто являются их конкурентами на цифровом рынке. При этом аналогичные ограничения не распространяются на банки, которые активно продают финансовые продукты в своих экосистемах и создают преференции для своих клиентов.

Центробанк России выдвинул ряд предложений, которые могут изменить правила работы маркетплейсов в стране. В частности, ЦБ предложил Минэкономики рассмотреть возможность запрета маркетплейсам продавать финансовые продукты дочерних банков на своих онлайн-платформах и устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, необходимость предлагаемых мер обусловлена сложностью отслеживания злоупотреблений в случае манипуляции ценами с помощью различных способов оплаты. Центробанк считает, что такие практики могут создавать неравные условия на рынке и затруднять контроль за ценообразованием.

