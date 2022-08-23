Трихолог Кохас развеяла миф о пользе пива для волос

Ополаскивание пивом может привести к росту бактерий на коже головы, считает Ольга Кохас Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ополаскивание волос пивом может привести к нарушению иммунитета кожи из-за роста грибков и бактерий. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-трихолог, основатель Евразийской трихологической ассоциация Ольга Кохас.

«Люди очень любят ополаскивать волосы пивом, думая, что напиток имеет большой витаминный состав, в том числе группы В. Но эти витамины нужно колоть либо внутримышечно, либо подкожно, так как только таким образом они усваиваются. И если мы будем полоскать волосы пивом, то, благодаря дрожжевому составу, мы лишь сможем вызвать рост числа грибков и бактерий. Это приведет к зуду, покраснению, шелушению и может пагубно сказаться и на местном иммунитете кожи. Поэтому все эти эксперименты в виде ополаскивания пивом можем оставить в покое. Там нет никакого кислотного Ph, что идеально для ополаскивания волос», — объяснила Ольга Кохас.

По словам врача-трихолога, чтобы волосы были здоровы, необходимо следить за рационом питания, режимом дня и наличием витаминов в крови. «Волосам оставляем рацион питания, режим дня, плюс также периодически необходимо проверять в крови дефицит витаминов и восполнять их. А что касается пива, если человек найдет хорошее, живое, сделанное по старым традиционным рецептам, то один стакан на ночь, не запивая, не закусывая, будет в полной мере восполнять микроэлементный состав. Здесь и для волос, возможно, польза будет. Так как мы обогащаем организм микроэлементами, и там эстрогены есть, гормоны красоты и витамины группы В», — добавила Кохас.

Ежегодно во второй половине августа в Петерборо, в небольшом городке на востоке Англии, проводится Peterborough Beer Festival. Пивной фестиваль является вторым по величине в Великобритании. В этом году он проводится 23 августа.