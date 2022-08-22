Супругов, пропавших под Пермью, нашли

В Пермском крае нашли супружескую пару, которая вечером 18 августа на своем автомобиле уехала на природу в Красновишерский район. Об этом сообщил поисковый отряд им. Ирины Бухановой на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Пару увидели туристы, проплывавшие мимо, они к ним подплыли: супруги разбили палатку, все у них было хорошо. В тех местах плохо со связью», — передает 59.RU, ссылаясь на источник в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.
Ранее волонтеры в своих ориентировках обращались к владельцам машин с видеорегистраторами, надеясь, что пропавшая пара попала в кадр. URA.RU также сообщало, что 22 августа волонтеры нашли в Перми двух несовершеннолетних сестер, которые пропали в Дзержинском районе.
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