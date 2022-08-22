Житель Нового Уренгоя обнаружил грибную поляну Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) поделился видео с грибным урожаем. На кадрах видна поляна грибов. Пост опубликован в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Зашел я, 10 минут лазаю в лесу. Вон еще грибочек спрятался. Вот сколько, молодняк», — комментирует автор.

Ранее URA.RU писало, что жителей Салехарда (ЯНАО) удивила ящерица, сидящая внутри гриба. Горожане обнаружили ее в лесу.