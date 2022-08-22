22 августа 2022
21 августа 2022
20 августа 2022

В Новом Уренгое житель похвастался урожаем грибов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа ХМАО. Сургут, дикоросы, гриб, природа, пейзаж
Житель Нового Уренгоя обнаружил грибную поляну Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) поделился видео с грибным урожаем. На кадрах видна поляна грибов. Пост опубликован в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Зашел я, 10 минут лазаю в лесу. Вон еще грибочек спрятался. Вот сколько, молодняк», — комментирует автор.

Ранее URA.RU писало, что жителей Салехарда (ЯНАО) удивила ящерица, сидящая внутри гриба. Горожане обнаружили ее в лесу.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) поделился видео с грибным урожаем. На кадрах видна поляна грибов. Пост опубликован в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». «Зашел я, 10 минут лазаю в лесу. Вон еще грибочек спрятался. Вот сколько, молодняк», — комментирует автор. Ранее URA.RU писало, что жителей Салехарда (ЯНАО) удивила ящерица, сидящая внутри гриба. Горожане обнаружили ее в лесу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...