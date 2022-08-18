18 августа 2022
17 августа 2022

Жители ЯНАО нашли ящера внутри гриба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акватеррариум. Пермь, ящерица, террариум, рептилии
Жительница Салехарда, нашла ящера, когда ходила собирать грибы Фото:

Жителей Салехарда (ЯНАО) удивила ящерица, сидящая внутри гриба. Горожане обнаружили ее в лесу. Об этом они сообщили в telegram-канале, опубликовав фото пресмыкающейся.

«Сходила в лес по грибы, нашла вот такое чудо. Кто это?!», — написала анонимно автор в группе «Вечерний Салехард».

Горожане в комментариях отметили, что и раньше наблюдали ящериц на территории города. «У нас и раньше ящерицы были в лесу», — написал пользователь с ником «SY». «Я потеряла геккона своего. Спасибо, что нашли!», — отреагировала при этом пользователь «Dorian».

Ранее сообщалось, что жителей Яр-Сале удивил выводок гусениц, которых горожане обнаружили в тундре. Тогда горожане сказали, что это опасный вредитель, который поражает и уничтожает 300 видов растений.

Ящер в грибу

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Жителей Салехарда (ЯНАО) удивила ящерица, сидящая внутри гриба. Горожане обнаружили ее в лесу. Об этом они сообщили в telegram-канале, опубликовав фото пресмыкающейся. «Сходила в лес по грибы, нашла вот такое чудо. Кто это?!», — написала анонимно автор в группе «Вечерний Салехард». Горожане в комментариях отметили, что и раньше наблюдали ящериц на территории города. «У нас и раньше ящерицы были в лесу», — написал пользователь с ником «SY». «Я потеряла геккона своего. Спасибо, что нашли!», — отреагировала при этом пользователь «Dorian». Ранее сообщалось, что жителей Яр-Сале удивил выводок гусениц, которых горожане обнаружили в тундре. Тогда горожане сказали, что это опасный вредитель, который поражает и уничтожает 300 видов растений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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