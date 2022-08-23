Чернышенко отчитал власти Новосибирска за строительство арены

Чернышенко потребовал проведения проверки строительства арены в Новосибирске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время своего визита в Новосибирск остался недоволен темпами работ по строительству ледовой арены и запросил проведения проверки о причинах удорожания объекта. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«Коллеги, ровно год назад на этой площадке нам было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены — не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы! Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер обратил внимание региональных властей на 78-дневное отставание от графика. Чернышенко напомнил, что правительство России выделяло на ледовую арену 6 млрд рублей. Несмотря на это регион запрашивает дополнительные средства из федерального бюджета на завершение строительства, отметил он.

«Если кто-то забыл, то я напомню, ледовая арена возводится по поручению президента России. И здесь персональная ответственность главы субъекта и должностных лиц Министерства спорта перед жителями региона. Я требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство», — резюмировал Чернышенко.