22 августа 2022

Пермский полицейский из-за ссоры устроил стрельбу во дворе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, пм, пистолет макарова, грабеж, пистолет, ауе, киллер, банда, криминал, преступление, разбой, наемный убийца
В Пермском крае полицейский устроил стрельбу во дворе жилого дома Фото:

В Березниках (Пермский край) полицейский разбил машину сожителя своей бывшей жены, после чего стал стрелять в мужчину из травматического пистолета. Подробности конфликта между двумя пермяками URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Сообщение о конфликте между двумя мужчинами поступило в полицию 22 августа. По прибытию на место выяснилось, что один из мужчин брызнул другому в лицо перцовым баллончиком, на что оппонент брызнувшего нанес несколько ударов по автомобилю первого, а потом дважды выстрелил в него из травматического пистолета. Установлено, что стрелявший является сотрудником ОМВД России по Березниковскому округу, в момент конфликта он был не при исполнении», — рассказали в краевом главке.

Жена стрелявшего в беседе с URA.RU сообщила, что конфликт произошел из-за ребенка, который, по ее мнению, не хочет жить с матерью и ее сожителем из-за издевок и их регулярного пьянства. Однако спокойной беседы между родителями не получилось, в глаза отца сожитель матери распылил перцовый баллончик, что стало началом конфликта.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Березниках (Пермский край) полицейский разбил машину сожителя своей бывшей жены, после чего стал стрелять в мужчину из травматического пистолета. Подробности конфликта между двумя пермяками URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сообщение о конфликте между двумя мужчинами поступило в полицию 22 августа. По прибытию на место выяснилось, что один из мужчин брызнул другому в лицо перцовым баллончиком, на что оппонент брызнувшего нанес несколько ударов по автомобилю первого, а потом дважды выстрелил в него из травматического пистолета. Установлено, что стрелявший является сотрудником ОМВД России по Березниковскому округу, в момент конфликта он был не при исполнении», — рассказали в краевом главке. Жена стрелявшего в беседе с URA.RU сообщила, что конфликт произошел из-за ребенка, который, по ее мнению, не хочет жить с матерью и ее сожителем из-за издевок и их регулярного пьянства. Однако спокойной беседы между родителями не получилось, в глаза отца сожитель матери распылил перцовый баллончик, что стало началом конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...