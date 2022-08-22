Пермский полицейский из-за ссоры устроил стрельбу во дворе

23 августа 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

В Пермском крае полицейский устроил стрельбу во дворе жилого дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) полицейский разбил машину сожителя своей бывшей жены, после чего стал стрелять в мужчину из травматического пистолета. Подробности конфликта между двумя пермяками URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сообщение о конфликте между двумя мужчинами поступило в полицию 22 августа. По прибытию на место выяснилось, что один из мужчин брызнул другому в лицо перцовым баллончиком, на что оппонент брызнувшего нанес несколько ударов по автомобилю первого, а потом дважды выстрелил в него из травматического пистолета. Установлено, что стрелявший является сотрудником ОМВД России по Березниковскому округу, в момент конфликта он был не при исполнении», — рассказали в краевом главке. Жена стрелявшего в беседе с URA.RU сообщила, что конфликт произошел из-за ребенка, который, по ее мнению, не хочет жить с матерью и ее сожителем из-за издевок и их регулярного пьянства. Однако спокойной беседы между родителями не получилось, в глаза отца сожитель матери распылил перцовый баллончик, что стало началом конфликта.

В Березниках (Пермский край) полицейский разбил машину сожителя своей бывшей жены, после чего стал стрелять в мужчину из травматического пистолета. Подробности конфликта между двумя пермяками URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сообщение о конфликте между двумя мужчинами поступило в полицию 22 августа. По прибытию на место выяснилось, что один из мужчин брызнул другому в лицо перцовым баллончиком, на что оппонент брызнувшего нанес несколько ударов по автомобилю первого, а потом дважды выстрелил в него из травматического пистолета. Установлено, что стрелявший является сотрудником ОМВД России по Березниковскому округу, в момент конфликта он был не при исполнении», — рассказали в краевом главке. Жена стрелявшего в беседе с URA.RU сообщила, что конфликт произошел из-за ребенка, который, по ее мнению, не хочет жить с матерью и ее сожителем из-за издевок и их регулярного пьянства. Однако спокойной беседы между родителями не получилось, в глаза отца сожитель матери распылил перцовый баллончик, что стало началом конфликта.