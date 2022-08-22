22 августа 2022

Власти нашли способ, как привлечь в ЯНАО специалистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , уральский федеральный университет, высшее образование, химия, наука, урфу, студенты, химическая лаборатория, научная работа, лаборатория органического синтеза, молодой ученый
Вместе со студентами в программе примут участие руководители окружных профильных ведомств Фото:

Студенты, обучающиеся в университетах Уральского федерального округа, приедут в ЯНАО, чтобы расширить свои компетенции и в дальнейшем остаться в регионе работать. Салехард посетят будущие специалисты в сфере медицины, образования, строительства и социологи, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«50 лучших студентов, обучающихся в Центрах компетенций образовательных организаций высшего образования Уральского федерального округа, приедут на Ямал, чтобы развить свои надпрофессиональные компетенции. Это необходимо для дальнейшего трудоустройства. Также они разработают механизмы привлечения молодых талантливых специалистов в округ», — говорится в сообщении.

Вместе со студентами в программе примут участие руководители окружных профильных ведомств. Они также помогут оценить привлекательность региона для трудоустройства начинающих специалистов. Участники обсудят социально-экономическое развитие региона, потребность Ямала в кадрах и меры поддержки молодых специалистов. Для участников проведут образовательные тренинги.

«С 28 августа по 1 сентября в Салехарде пройдет программа „На одной волне со студентами: ЯМАЛ“. Она проводится в рамках проектов „Центры компетенций“ и „Больше, чем путешествие“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ при поддержке правительства ЯНАО», — уточнили там.

Одной их трех приоритетных задач десятилетия науки и технологий, которое объявил глава страны Владимир Путин — привлечь талантливую молодежь в сферу исследований и разработок. Для этого в стране создают кванториумы, в университетах открывают современные лаборатории, строят кампусы и увеличивается количество бюджетных мест. Такие специалисты необходимы государству, чтобы сохранить лидирующую позицию на мировой арене.

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Студенты, обучающиеся в университетах Уральского федерального округа, приедут в ЯНАО, чтобы расширить свои компетенции и в дальнейшем остаться в регионе работать. Салехард посетят будущие специалисты в сфере медицины, образования, строительства и социологи, сообщает пресс-служба окружного правительства. «50 лучших студентов, обучающихся в Центрах компетенций образовательных организаций высшего образования Уральского федерального округа, приедут на Ямал, чтобы развить свои надпрофессиональные компетенции. Это необходимо для дальнейшего трудоустройства. Также они разработают механизмы привлечения молодых талантливых специалистов в округ», — говорится в сообщении. Вместе со студентами в программе примут участие руководители окружных профильных ведомств. Они также помогут оценить привлекательность региона для трудоустройства начинающих специалистов. Участники обсудят социально-экономическое развитие региона, потребность Ямала в кадрах и меры поддержки молодых специалистов. Для участников проведут образовательные тренинги. «С 28 августа по 1 сентября в Салехарде пройдет программа „На одной волне со студентами: ЯМАЛ“. Она проводится в рамках проектов „Центры компетенций“ и „Больше, чем путешествие“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ при поддержке правительства ЯНАО», — уточнили там. Одной их трех приоритетных задач десятилетия науки и технологий, которое объявил глава страны Владимир Путин — привлечь талантливую молодежь в сферу исследований и разработок. Для этого в стране создают кванториумы, в университетах открывают современные лаборатории, строят кампусы и увеличивается количество бюджетных мест. Такие специалисты необходимы государству, чтобы сохранить лидирующую позицию на мировой арене.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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