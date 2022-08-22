Власти нашли способ, как привлечь в ЯНАО специалистов

Вместе со студентами в программе примут участие руководители окружных профильных ведомств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты, обучающиеся в университетах Уральского федерального округа, приедут в ЯНАО, чтобы расширить свои компетенции и в дальнейшем остаться в регионе работать. Салехард посетят будущие специалисты в сфере медицины, образования, строительства и социологи, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«50 лучших студентов, обучающихся в Центрах компетенций образовательных организаций высшего образования Уральского федерального округа, приедут на Ямал, чтобы развить свои надпрофессиональные компетенции. Это необходимо для дальнейшего трудоустройства. Также они разработают механизмы привлечения молодых талантливых специалистов в округ», — говорится в сообщении.

Вместе со студентами в программе примут участие руководители окружных профильных ведомств. Они также помогут оценить привлекательность региона для трудоустройства начинающих специалистов. Участники обсудят социально-экономическое развитие региона, потребность Ямала в кадрах и меры поддержки молодых специалистов. Для участников проведут образовательные тренинги.

«С 28 августа по 1 сентября в Салехарде пройдет программа „На одной волне со студентами: ЯМАЛ“. Она проводится в рамках проектов „Центры компетенций“ и „Больше, чем путешествие“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ при поддержке правительства ЯНАО», — уточнили там.

Одной их трех приоритетных задач десятилетия науки и технологий, которое объявил глава страны Владимир Путин — привлечь талантливую молодежь в сферу исследований и разработок. Для этого в стране создают кванториумы, в университетах открывают современные лаборатории, строят кампусы и увеличивается количество бюджетных мест. Такие специалисты необходимы государству, чтобы сохранить лидирующую позицию на мировой арене.