В Перми жители ЖК Арсенал негодуют из-за нашествия мошек и кузнечиков, которые умудряются забраться даже на 25 этаж. Своим удивлением пермяки поделились в соцсети «ВКонтакте».
«Соседи, что за нашествие мошек? У всех подоконники в мелких насекомых?», — спрашивает пермяк в группе жилого комплекса. «Нас с котом вчера сильно удивили два кузнечика на 25 м этаже… Мух всегда много», — отвечают автору в комментариях к посту.
Читая комментарии, становится понятно, что кузнечики и мошки в жилом комплексе являются действительно проблемой. Насекомые замечены во многих квартирах, они забираются на балконы 8,11 и даже 25 этажей. Местные жители предполагают, что вероятной причиной такого большого количества незваных гостей могло стать жаркое и засушливое лето.
Жители Жк Арсенал сфотографировали кузнечика, забравшегося к ним в квартиру
Анна Миронова для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com
Ирина Анисимова рассказывает о своей находке
Ирина Анисимова для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com
Юлия Кожевникова рассказывает о кузнечиках на 11 этаже
Юлия Кожевникова для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com
Лелька Рудольфовна размышляет о возможных причинах появления насекомых в ЖК
Лелька Рудольфовна для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com
Танюшка Лунева делится своими впечатлениями от неожиданных находок в квартире
Танюшка Лунева для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com
Анастасия Ефремова рассказывает, что происходит на 25 этаже жилого дома
Анастасия Евремова для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com
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В Перми жители ЖК Арсенал негодуют из-за нашествия мошек и кузнечиков, которые умудряются забраться даже на 25 этаж. Своим удивлением пермяки поделились в соцсети «ВКонтакте». «Соседи, что за нашествие мошек? У всех подоконники в мелких насекомых?», — спрашивает пермяк в группе жилого комплекса. «Нас с котом вчера сильно удивили два кузнечика на 25 м этаже… Мух всегда много», — отвечают автору в комментариях к посту. Читая комментарии, становится понятно, что кузнечики и мошки в жилом комплексе являются действительно проблемой. Насекомые замечены во многих квартирах, они забираются на балконы 8,11 и даже 25 этажей. Местные жители предполагают, что вероятной причиной такого большого количества незваных гостей могло стать жаркое и засушливое лето.