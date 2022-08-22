Пермяки жалуются на нашествие мошек и кузнечиков в квартиры. Фото

23 августа 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

В пермском жилом комплексе нашествие насекомых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми жители ЖК Арсенал негодуют из-за нашествия мошек и кузнечиков, которые умудряются забраться даже на 25 этаж. Своим удивлением пермяки поделились в соцсети «ВКонтакте». «Соседи, что за нашествие мошек? У всех подоконники в мелких насекомых?», — спрашивает пермяк в группе жилого комплекса. «Нас с котом вчера сильно удивили два кузнечика на 25 м этаже… Мух всегда много», — отвечают автору в комментариях к посту. Читая комментарии, становится понятно, что кузнечики и мошки в жилом комплексе являются действительно проблемой. Насекомые замечены во многих квартирах, они забираются на балконы 8,11 и даже 25 этажей. Местные жители предполагают, что вероятной причиной такого большого количества незваных гостей могло стать жаркое и засушливое лето. Жители Жк Арсенал сфотографировали кузнечика, забравшегося к ним в квартиру Анна Миронова для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com Ирина Анисимова рассказывает о своей находке Ирина Анисимова для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com Юлия Кожевникова рассказывает о кузнечиках на 11 этаже Юлия Кожевникова для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com Лелька Рудольфовна размышляет о возможных причинах появления насекомых в ЖК Лелька Рудольфовна для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com Танюшка Лунева делится своими впечатлениями от неожиданных находок в квартире Танюшка Лунева для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com Анастасия Ефремова рассказывает, что происходит на 25 этаже жилого дома Анастасия Евремова для «Новости ЖК Арсенал/Пермь»/vk.com

В Перми жители ЖК Арсенал негодуют из-за нашествия мошек и кузнечиков, которые умудряются забраться даже на 25 этаж. Своим удивлением пермяки поделились в соцсети «ВКонтакте». «Соседи, что за нашествие мошек? У всех подоконники в мелких насекомых?», — спрашивает пермяк в группе жилого комплекса. «Нас с котом вчера сильно удивили два кузнечика на 25 м этаже… Мух всегда много», — отвечают автору в комментариях к посту. Читая комментарии, становится понятно, что кузнечики и мошки в жилом комплексе являются действительно проблемой. Насекомые замечены во многих квартирах, они забираются на балконы 8,11 и даже 25 этажей. Местные жители предполагают, что вероятной причиной такого большого количества незваных гостей могло стать жаркое и засушливое лето.