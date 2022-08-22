22 августа 2022

Пермяки жалуются на нашествие мошек и кузнечиков в квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, насекомое, кузнечик
В пермском жилом комплексе нашествие насекомых Фото:

В Перми жители ЖК Арсенал негодуют из-за нашествия мошек и кузнечиков, которые умудряются забраться даже на 25 этаж. Своим удивлением пермяки поделились в соцсети «ВКонтакте».

«Соседи, что за нашествие мошек? У всех подоконники в мелких насекомых?», — спрашивает пермяк в группе жилого комплекса. «Нас с котом вчера сильно удивили два кузнечика на 25 м этаже… Мух всегда много», — отвечают автору в комментариях к посту.

Читая комментарии, становится понятно, что кузнечики и мошки в жилом комплексе являются действительно проблемой. Насекомые замечены во многих квартирах, они забираются на балконы 8,11 и даже 25 этажей. Местные жители предполагают, что вероятной причиной такого большого количества незваных гостей могло стать жаркое и засушливое лето.

Жители Жк Арсенал сфотографировали кузнечика, забравшегося к ним в квартиру
Ирина Анисимова рассказывает о своей находке
Юлия Кожевникова рассказывает о кузнечиках на 11 этаже
Лелька Рудольфовна размышляет о возможных причинах появления насекомых в ЖК
Танюшка Лунева делится своими впечатлениями от неожиданных находок в квартире
Анастасия Ефремова рассказывает, что происходит на 25 этаже жилого дома

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В Перми жители ЖК Арсенал негодуют из-за нашествия мошек и кузнечиков, которые умудряются забраться даже на 25 этаж. Своим удивлением пермяки поделились в соцсети «ВКонтакте». «Соседи, что за нашествие мошек? У всех подоконники в мелких насекомых?», — спрашивает пермяк в группе жилого комплекса. «Нас с котом вчера сильно удивили два кузнечика на 25 м этаже… Мух всегда много», — отвечают автору в комментариях к посту. Читая комментарии, становится понятно, что кузнечики и мошки в жилом комплексе являются действительно проблемой. Насекомые замечены во многих квартирах, они забираются на балконы 8,11 и даже 25 этажей. Местные жители предполагают, что вероятной причиной такого большого количества незваных гостей могло стать жаркое и засушливое лето.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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