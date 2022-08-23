Послу Украины в Казахстане выразили официальный протест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, сечин игорь, флаг россии, флаги казахстана, саммит россия - казахстан
МИД Казахстана выступил против призывов убивать россиян Фото:

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев выразил официальный протест послу Украины Петру Врублевскому в связи с его призывом убивать россиян. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства», — говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев выразил официальный протест послу Украины Петру Врублевскому в связи с его призывом убивать россиян. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. «В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства», — говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...