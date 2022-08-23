Послу Украины в Казахстане выразили официальный протест

23 августа 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

МИД Казахстана выступил против призывов убивать россиян Фото: Иван Некрасов © URA.RU Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев выразил официальный протест послу Украины Петру Врублевскому в связи с его призывом убивать россиян. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. «В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства», — говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев выразил официальный протест послу Украины Петру Врублевскому в связи с его призывом убивать россиян. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. «В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства», — говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.