Репетиторы резко подняли цены перед новым учебным годом в ХМАО

Стоимость репетиторских занятий выросла на 20% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО перед новым учебным годом подорожали услуги репетиторов. Стоимость индивидуальных занятий в среднем выросла на 20%. Об этом URA.RU рассказала руководитель сети репетиторских центров «Мастерская знаний» Анна Метелева.

«Мы обычно поднимаем цены с начала календарного года. Но вообще по сфере в регионе многие репетиторы подняли цены с нового учебного года. Обычно подорожание идет примерно на 20%. В основном предприниматели аргументируют это инфляцией — в магазинах товары подорожали, поэтому репетиторы тоже поднимают цены», — сказала в разговоре с корреспондентом агентства Метелева.

В среднем индивидуальные занятия в будущем учебном году обойдутся родителям в тысячу рублей за час урока. «Обычно занимаются два раза в неделю, а это восемь тысяч рублей в месяц по одному предмету. Групповые занятия, как правило, стоят дешевле — в пределах пяти тысяч в месяц», — уточняет Метелева. При этом подготовка к экзаменам или занятия для поступления в вузы на рынке репетиторства стоят дороже — около полутора тысячи рублей в час.

Ранее URA.RU проводило исследование о том, сколько стоят услуги репетитора по математике в Ямало-Ненецком автономном округе. Агентство подготовило инфографику цен.