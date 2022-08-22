Репетиторы в ЯНАО рассказали, сколько стоят знания

Самая высокая стоимость на услуги репетитора — в Новом Уренгое Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Эксперты рассказали, от чего зависит стоимость услуги репетитора по русскому языку и математике в ЯНАО, когда стоит начать обучение и как найти общий язык с учеником. Информацией с URA.RU поделилась Валентина Харинова, репетитор по математике.

«Стоимость часа занятий зависит от средней стоимости по региону. Также играет большую роль опыт преподавателя, его личное оценочное мнение о себе как об эксперте, его график. Если он ценит свое время, то выезд к ребенку может быть рассчитан как время обучения. Математика как основная дисциплина — должна быть на уровне. Если ребенок переходит, например, в восьмой класс, но понимает, что программу седьмого класса он не тянул, то начать нужно где-то с середины августа, чтобы наверстать упущенное, и не отставать еще больше», — рассказала педагог.

Также она добавила, что контакт репетитора с ребенком зависит от обеих сторон. «Все зависит и от преподавателя, и от ученика. Кто-то из детей может быть слишком замкнут для того, чтобы воспринимать репетитора как того, кто хочет помочь», — рассказала Харинова.

Агентство сравнило стоимость на услуги в округе. Так, в Новом Уренгое самая высокая стоимость на услуги. Меньше всего заплатят за услугу репетитора по русскому языку в Надыме, самые дешевые услуги по математике — в Губкинском. В некоторых городах региона есть нехватка кадров. Сложнее всего будет найти учителя надымчанам и жителям Муравленко.

URA.RU

URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что преподаватели в ЯНАО пожаловались на маленькую заработную плату в школах. Учителя переживают, что из-за уменьшения рабочих часов им станут меньше платить.