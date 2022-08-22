22 августа 2022

Полиция Оренбурга поймала курганца после заявления пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган., полиция, пункт полиции, жд вокзал
Житель Курганской области вместе с подельниками попал в полицию Оренбурга по подозрению в мошенничестве Фото:

Выходца из Курганского региона вместе с подельниками задержали по подозрению в мошенничестве по отношению к пенсионерам из Оренбургской области. Об этом сообщили в МВД России.

Группа из пяти человек занималась обманом пенсионеров с целью получения денег. Это стало известно после обращения пожилых людей в полицию. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны пятеро подозреваемых. Ими оказались жители Курганской, Оренбургской, Самарской и Челябинской областей. В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодые люди звонили пенсионерам и представлялись их родственниками, попавшими в ДТП. Они просили денег на решение проблем с полицией, а когда получали средства, то исчезали с наличностью. В полицию обратились 10 пенсионеров из Оренбурга, Орска и Новотроицка. В настоящее время полиция проверяет причастность задержанных к другим похожим преступлениям.

Ранее URA.RU сообщала, что жительница Кургана отдала мошенникам крупную сумму денег. Поверив телефонным собеседникам, они потеряла 2,7 млн рублей.

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Выходца из Курганского региона вместе с подельниками задержали по подозрению в мошенничестве по отношению к пенсионерам из Оренбургской области. Об этом сообщили в МВД России. Группа из пяти человек занималась обманом пенсионеров с целью получения денег. Это стало известно после обращения пожилых людей в полицию. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны пятеро подозреваемых. Ими оказались жители Курганской, Оренбургской, Самарской и Челябинской областей. В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Молодые люди звонили пенсионерам и представлялись их родственниками, попавшими в ДТП. Они просили денег на решение проблем с полицией, а когда получали средства, то исчезали с наличностью. В полицию обратились 10 пенсионеров из Оренбурга, Орска и Новотроицка. В настоящее время полиция проверяет причастность задержанных к другим похожим преступлениям. Ранее URA.RU сообщала, что жительница Кургана отдала мошенникам крупную сумму денег. Поверив телефонным собеседникам, они потеряла 2,7 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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