Полиция Оренбурга поймала курганца после заявления пенсионеров

23 августа 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Житель Курганской области вместе с подельниками попал в полицию Оренбурга по подозрению в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выходца из Курганского региона вместе с подельниками задержали по подозрению в мошенничестве по отношению к пенсионерам из Оренбургской области. Об этом сообщили в МВД России. Группа из пяти человек занималась обманом пенсионеров с целью получения денег. Это стало известно после обращения пожилых людей в полицию. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны пятеро подозреваемых. Ими оказались жители Курганской, Оренбургской, Самарской и Челябинской областей. В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Молодые люди звонили пенсионерам и представлялись их родственниками, попавшими в ДТП. Они просили денег на решение проблем с полицией, а когда получали средства, то исчезали с наличностью. В полицию обратились 10 пенсионеров из Оренбурга, Орска и Новотроицка. В настоящее время полиция проверяет причастность задержанных к другим похожим преступлениям. Ранее URA.RU сообщала, что жительница Кургана отдала мошенникам крупную сумму денег. Поверив телефонным собеседникам, они потеряла 2,7 млн рублей.

Выходца из Курганского региона вместе с подельниками задержали по подозрению в мошенничестве по отношению к пенсионерам из Оренбургской области. Об этом сообщили в МВД России. Группа из пяти человек занималась обманом пенсионеров с целью получения денег. Это стало известно после обращения пожилых людей в полицию. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны пятеро подозреваемых. Ими оказались жители Курганской, Оренбургской, Самарской и Челябинской областей. В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Молодые люди звонили пенсионерам и представлялись их родственниками, попавшими в ДТП. Они просили денег на решение проблем с полицией, а когда получали средства, то исчезали с наличностью. В полицию обратились 10 пенсионеров из Оренбурга, Орска и Новотроицка. В настоящее время полиция проверяет причастность задержанных к другим похожим преступлениям. Ранее URA.RU сообщала, что жительница Кургана отдала мошенникам крупную сумму денег. Поверив телефонным собеседникам, они потеряла 2,7 млн рублей.