Главным финансистом Нового Уренгоя стал чиновник из Салехарда

Департамент финансов Нового Уренгоя возглавит чиновник из Салехарда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое назначили нового заместителя главы и начальника департамента финансов. Как сообщается на сайте администрации города, им стал экс-руководитель управления межбюджетных отношений ЯНАО Сергей Дегтярев.

«Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов назначил заместителем главы администрации города, начальником департамента финансов Сергея Дегтярева. Он был включен в резерв управленческих кадров муниципального образования г. Новый Уренгой», — говорится в сообщении.

До назначения в администрацию города Дегтярев работал в окружном департаменте финансов начальником управления межбюджетных отношений. Трудовую деятельность в регионе начал в 2000 году в должности государственного налогового инспектора Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.

Ранее URA.RU сообщало, что должность начальника департамента финансов администрации Нового Уренгоя покинул Константин Егоров. Он вышел на пенсию.