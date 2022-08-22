Главным финансистом Нового Уренгоя стал чиновник из Салехарда

В Новом Уренгое назначили нового заместителя главы и начальника департамента финансов. Как сообщается на сайте администрации города, им стал экс-руководитель управления межбюджетных отношений ЯНАО Сергей Дегтярев.
«Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов назначил заместителем главы администрации города, начальником департамента финансов Сергея Дегтярева. Он был включен в резерв управленческих кадров муниципального образования г. Новый Уренгой», — говорится в сообщении.
До назначения в администрацию города Дегтярев работал в окружном департаменте финансов начальником управления межбюджетных отношений. Трудовую деятельность в регионе начал в 2000 году в должности государственного налогового инспектора Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.
Ранее URA.RU сообщало, что должность начальника департамента финансов администрации Нового Уренгоя покинул Константин Егоров. Он вышел на пенсию.
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