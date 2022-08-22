22 августа 2022

Главным финансистом Нового Уренгоя стал чиновник из Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Печать сторублевой купюры на фабрике
Департамент финансов Нового Уренгоя возглавит чиновник из Салехарда Фото:

В Новом Уренгое назначили нового заместителя главы и начальника департамента финансов. Как сообщается на сайте администрации города, им стал экс-руководитель управления межбюджетных отношений ЯНАО Сергей Дегтярев.

«Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов назначил заместителем главы администрации города, начальником департамента финансов Сергея Дегтярева. Он был включен в резерв управленческих кадров муниципального образования г. Новый Уренгой», — говорится в сообщении.

До назначения в администрацию города Дегтярев работал в окружном департаменте финансов начальником управления межбюджетных отношений. Трудовую деятельность в регионе начал в 2000 году в должности государственного налогового инспектора Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.

Ранее URA.RU сообщало, что должность начальника департамента финансов администрации Нового Уренгоя покинул Константин Егоров. Он вышел на пенсию.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В Новом Уренгое назначили нового заместителя главы и начальника департамента финансов. Как сообщается на сайте администрации города, им стал экс-руководитель управления межбюджетных отношений ЯНАО Сергей Дегтярев. «Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов назначил заместителем главы администрации города, начальником департамента финансов Сергея Дегтярева. Он был включен в резерв управленческих кадров муниципального образования г. Новый Уренгой», — говорится в сообщении. До назначения в администрацию города Дегтярев работал в окружном департаменте финансов начальником управления межбюджетных отношений. Трудовую деятельность в регионе начал в 2000 году в должности государственного налогового инспектора Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Ранее URA.RU сообщало, что должность начальника департамента финансов администрации Нового Уренгоя покинул Константин Егоров. Он вышел на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...