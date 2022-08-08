Константин Егоров проработал в администрации более 20 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главы, начальник департамента финансов Нового Уренгоя (ЯНАО) Константин Егоров покинул должность, спустя 20 лет работы в администрации. Как сообщили URA.RU в мэрии города, чиновник ушел на пенсию.

«Константин Павлович проработал в администрации более 20 лет. В этом году ему исполнился 61 год, он решил уйти на заслуженный отдых», — сообщили агентству в мэрии. Исполняющей обязанности замглавы и начальника департамента финансов назначили Галину Решетнякову.

Ранее URA.RU сообщало, что Константин Егоров собирался покинуть пост в администрации Нового Уренгоя. Слухи о его планах на отставку ходили почти три года.