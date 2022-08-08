08 августа 2022
07 августа 2022

Ответственный за финансы Нового Уренгоя освободил должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , депутат, совещание, чиновник, заседание, руки
Константин Егоров проработал в администрации более 20 лет Фото:

Заместитель главы, начальник департамента финансов Нового Уренгоя (ЯНАО) Константин Егоров покинул должность, спустя 20 лет работы в администрации. Как сообщили URA.RU в мэрии города, чиновник ушел на пенсию.

«Константин Павлович проработал в администрации более 20 лет. В этом году ему исполнился 61 год, он решил уйти на заслуженный отдых», — сообщили агентству в мэрии. Исполняющей обязанности замглавы и начальника департамента финансов назначили Галину Решетнякову.

Ранее URA.RU сообщало, что Константин Егоров собирался покинуть пост в администрации Нового Уренгоя. Слухи о его планах на отставку ходили почти три года.

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Заместитель главы, начальник департамента финансов Нового Уренгоя (ЯНАО) Константин Егоров покинул должность, спустя 20 лет работы в администрации. Как сообщили URA.RU в мэрии города, чиновник ушел на пенсию. «Константин Павлович проработал в администрации более 20 лет. В этом году ему исполнился 61 год, он решил уйти на заслуженный отдых», — сообщили агентству в мэрии. Исполняющей обязанности замглавы и начальника департамента финансов назначили Галину Решетнякову. Ранее URA.RU сообщало, что Константин Егоров собирался покинуть пост в администрации Нового Уренгоя. Слухи о его планах на отставку ходили почти три года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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