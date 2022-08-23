В результате атаки на администрацию Пушилина погиб человек

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Последствия взрыва газа в жилом доме по ул. Набережная в посёлке Боровский. Тюмень, обломки, руины, последствия взрыва газа
По предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Здание Администрации Главы ДНР Дениса Пушилина в центре Донецка подверглось обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом рассказало «Донецкое агентство новостей».

«Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций. По этому району „прилетело“ от 4 до 6 снарядов», — сообщает корреспондент ДАН.

Отмечается, что в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, прим. URA.RU) сообщили, что новый удар по центру столицы нанесен со стороны села Орловка, расположенного к северо-западу от Авдеевки. По предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения.

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Здание Администрации Главы ДНР Дениса Пушилина в центре Донецка подверглось обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом рассказало «Донецкое агентство новостей». «Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций. По этому району „прилетело“ от 4 до 6 снарядов», — сообщает корреспондент ДАН. Отмечается, что в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, прим. URA.RU) сообщили, что новый удар по центру столицы нанесен со стороны села Орловка, расположенного к северо-западу от Авдеевки. По предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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