Киберэксперт Ющук: почему мошенники оставляют пропущенные звонки

24 августа 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Мошенники надеются, что жертва перезвонит, поскольку с такими легче общаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Телефонные мошенники сбрасывают звонки в надежде, что их жертва сама перезвонит, так как такие люди больше настроены на общение. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук. «Сейчас жуликам затратно взять пока еще не засвеченный номер. Их ограниченное количество. Поэтому они просто позвонили-сбросили. Люди, которые понимают, что это могут быть мошенники, не будут перезванивать. А те, кто перезванивает, настроены на общение, и с ними проще разговаривать. Такой фильтр у жуликов есть», — сказал Евгений Ющук. Кроме того, отметил специалист, мошенники могут подменить номер, с которого звонят. «Они могут дать подменный номер, когда высвечивается не тот, который на самом деле у них есть. Это вполне реально. Существует система, которая позволяет, чтобы высвечивался нужный им номер. С этим должны бороться сами операторы. По этому поводу ходят всякие разговоры, но это требует ресурсов, оплаты. Операторы не рвутся этим заниматься», — уточнил он. Ранее в прокуратуре по Свердловской области сообщили, что двое молодых людей из Екатеринбурга обманули 16 пенсионеров на сумму свыше 3,8 миллиона рублей. Тем временем Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) станет оператором системы мониторинга блокировки звонков с подменных номеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Телефонные мошенники сбрасывают звонки в надежде, что их жертва сама перезвонит, так как такие люди больше настроены на общение. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, эксперт по кибербезопасности Евгений Ющук. «Сейчас жуликам затратно взять пока еще не засвеченный номер. Их ограниченное количество. Поэтому они просто позвонили-сбросили. Люди, которые понимают, что это могут быть мошенники, не будут перезванивать. А те, кто перезванивает, настроены на общение, и с ними проще разговаривать. Такой фильтр у жуликов есть», — сказал Евгений Ющук. Кроме того, отметил специалист, мошенники могут подменить номер, с которого звонят. «Они могут дать подменный номер, когда высвечивается не тот, который на самом деле у них есть. Это вполне реально. Существует система, которая позволяет, чтобы высвечивался нужный им номер. С этим должны бороться сами операторы. По этому поводу ходят всякие разговоры, но это требует ресурсов, оплаты. Операторы не рвутся этим заниматься», — уточнил он. Ранее в прокуратуре по Свердловской области сообщили, что двое молодых людей из Екатеринбурга обманули 16 пенсионеров на сумму свыше 3,8 миллиона рублей. Тем временем Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) станет оператором системы мониторинга блокировки звонков с подменных номеров.