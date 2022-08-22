Курганские приставы оставили без денег отца ребенка с ДЦП

Курганец, воспитывающий ребенка-инвалида, заявил, что приставы оставили его без денег на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Кургана Александр Волков, один воспитывающий ребенка с ДЦП, на два месяца остался без средств к существованию. Приставы списали у мужчины 100% дохода, включая пенсию по инвалидности на ребенка, рассказал Волков URA.RU.

«У меня есть долги по кредитам — более 400 тысяч рублей. Суд был в Шадринске. Я о нем не знал, так как по старому адресу не проживаю больше двадцати лет. В июне и в июле приставы с карты списали 100% средств, включая выплаты на ребенка, в августе — 50% от суммы выплат. Мы два месяца и 10 дней просидели без денег», — сказал Александр Волков.

Отцу-одиночке пришли на помощь волонтеры, которые купили семье продуктов. По словам должника, ранее он через юриста обращался в УФССП, но ответа не получил.

В пресс-службе УФСПП по Курганской области подтвердили наличие исполнительного производства в отношении Волкова. «Списание социальных выплат, указанных в запросе, исключено в силу Закона № 229-ФЗ. Орган или работодатель, выплачивающий пособия, обязан при перечислении денежных средств указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода. На счетах могут находиться денежные средства, имеющие различное назначение и источник поступления. Но списываются только денежные средства, не обладающие иммунитетом — не промаркированные соответствующим образом», — уточнили в ведомстве. Мужчину пригласили на личный прием к любому дежурному приставу-исполнителю в Кургане (ул. Дзержинского, д. 54А). Если списание средств подтвердить расширенной выпиской со счета, то будут приняты меры к возврату денежных средств. В ведомстве добавили, что гражданин может подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства.