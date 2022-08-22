Печенье выпускается под брендом «Яшкино» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Тюмени обнаружила в печенье фирмы «Яшкино» огромного комара. Об этом женщина сообщила корреспонденту URA.RU.

«Печенье было куплено для дочери в „Монетке“. Она их обожает. Когда начинает есть, разделяет на две половинки и сначала начинку выедает, а потом все остальное. Это одна из последних печенюшек была. Она испугалась, отдала мне печенье. Я сначала подумала, что она уронила его на пол, но нет, комар там уже был», — рассказывает Флера Захарова.

Агентство URA.RU направило запросы в Роспотребнадзор по Тюменской области и в организацию, которая занимается производством этой продукции. Ответ ожидается.

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Ранее URA.RU писало о жительнице Тобольска, которая нашла червя в хлебе. Продукт, где была обнаружена неожиданная находка, выпускает компания АО «Тюменский хлебокомбинат».