19 августа 2022

Жительница Тобольска нашла в хлебе червя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина обнаружила в хлебе небольшого червя Фото:

Жительница Тобольска обнаружила в кусочке хлеба червяка. Об этом этом женщина сообщила корреспонденту URA.RU.

«Почти половину хлеба съели, сестра заметила червя, когда собиралась намазать майонез на хлеб. Возможно были и на других кусочках, но так нашли только на одном», — рассказала URA.RU жительница Тобольска Галина. Женщина добавила, что приобретала хлеб в сети супермаркетов «Перекресток». Продукт, где была найдена неожиданная находка, выпускает компания АО «Тюменский хлебокомбинат».

Агентство URA.RU направило запросы в Роспотребнадзор по Тюменской области и в организацию, которая занимается производством этой продукции. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жительница Ишима обнаружила ключ в упаковке конфет. Находкой женщина поделилась в социальных сетях.

Фото:

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Жительница Тобольска обнаружила в кусочке хлеба червяка. Об этом этом женщина сообщила корреспонденту URA.RU. «Почти половину хлеба съели, сестра заметила червя, когда собиралась намазать майонез на хлеб. Возможно были и на других кусочках, но так нашли только на одном», — рассказала URA.RU жительница Тобольска Галина. Женщина добавила, что приобретала хлеб в сети супермаркетов «Перекресток». Продукт, где была найдена неожиданная находка, выпускает компания АО «Тюменский хлебокомбинат». Агентство URA.RU направило запросы в Роспотребнадзор по Тюменской области и в организацию, которая занимается производством этой продукции. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что жительница Ишима обнаружила ключ в упаковке конфет. Находкой женщина поделилась в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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