Жительница Тобольска обнаружила в кусочке хлеба червяка. Об этом этом женщина сообщила корреспонденту URA.RU.
«Почти половину хлеба съели, сестра заметила червя, когда собиралась намазать майонез на хлеб. Возможно были и на других кусочках, но так нашли только на одном», — рассказала URA.RU жительница Тобольска Галина. Женщина добавила, что приобретала хлеб в сети супермаркетов «Перекресток». Продукт, где была найдена неожиданная находка, выпускает компания АО «Тюменский хлебокомбинат».
Агентство URA.RU направило запросы в Роспотребнадзор по Тюменской области и в организацию, которая занимается производством этой продукции. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что жительница Ишима обнаружила ключ в упаковке конфет. Находкой женщина поделилась в социальных сетях.
Фото: группа «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»
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Жительница Тобольска обнаружила в кусочке хлеба червяка. Об этом этом женщина сообщила корреспонденту URA.RU. «Почти половину хлеба съели, сестра заметила червя, когда собиралась намазать майонез на хлеб. Возможно были и на других кусочках, но так нашли только на одном», — рассказала URA.RU жительница Тобольска Галина. Женщина добавила, что приобретала хлеб в сети супермаркетов «Перекресток». Продукт, где была найдена неожиданная находка, выпускает компания АО «Тюменский хлебокомбинат». Агентство URA.RU направило запросы в Роспотребнадзор по Тюменской области и в организацию, которая занимается производством этой продукции. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что жительница Ишима обнаружила ключ в упаковке конфет. Находкой женщина поделилась в социальных сетях.