Женщина обнаружила в хлебе небольшого червя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тобольска обнаружила в кусочке хлеба червяка. Об этом этом женщина сообщила корреспонденту URA.RU.

«Почти половину хлеба съели, сестра заметила червя, когда собиралась намазать майонез на хлеб. Возможно были и на других кусочках, но так нашли только на одном», — рассказала URA.RU жительница Тобольска Галина. Женщина добавила, что приобретала хлеб в сети супермаркетов «Перекресток». Продукт, где была найдена неожиданная находка, выпускает компания АО «Тюменский хлебокомбинат».

Агентство URA.RU направило запросы в Роспотребнадзор по Тюменской области и в организацию, которая занимается производством этой продукции. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жительница Ишима обнаружила ключ в упаковке конфет. Находкой женщина поделилась в социальных сетях.