В Челябинске отложили продажу земли под новый микрорайон

Участок представляет собой равнинную местность с деревьями (фото из архива) Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Компания «ДОМ.РФ» отложила торги по продаже земельного участка вблизи ЖК «Белый хутор» под Челябинском, предназначенного под строительство нового микрорайона. Аукцион перенесли с третьего на четвертый квартал, сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

«Земельный участок предназначен для комплексного освоения в целях жилищного строительства, а также для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. Земли планируется реализовать в четвертом квартале этого года», — говорится на сайте.

Площадь земель превышает 441 тысячу квадратных метров. Согласно виду разрешенного использования, на территории можно будет построить коттеджный поселок или многоэтажные жилые дома. По условиям, участок будет передан госкомпанией «ДОМ.РФ» в аренду победителю аукциона за часть площадей в домах, то есть за «долю». Лот содержит 58 участков.

К аукциону готовили земельный участок расположенный в Сосновском районе. Территория представляет собой равнинную местность с древесными насаждениями и находится в непосредственной близости от Челябинска.

Площадь земельного участка составляет 44,10 Га. Сайт «ДОМ.РФ»

Земли будут переданы госкомпанией «ДОМ.РФ» в аренду победителю аукциона «за долю». Сайт «ДОМ.РФ»

Территория состоит из 58 участков и представляет собой равнинную местность с древесными насаждениями. Сайт «ДОМ.РФ»