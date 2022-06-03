Под Челябинском рядом с «Белым Хутором» построят новый микрорайон

В поселке Западный продается участок для жилой застройки Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В пригороде Челябинска рядом с поселком «Белый Хутор» построят новый микрорайон. На аукцион выставлен участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства, сообщается на сайте ДОМ.РФ.

«Земельный участок представляет собой равнинную местность с древесными насаждениями и расположен в непосредственной близости от Челябинска. В ближайшем окружении расположен загородный проект „Белый Хутор“ с жилой малоэтажной и частной застройкой», — отмечается на сайте госкомпании.

Согласно документации, земельный участок находится в поселке Западный по улице Набережная. Общая площадь территории, предназначенной для комплексной жилищной застройки, — 441 тысяча 16 квадратных метров. Стоимость участка составляет 44 миллиона 534 тысячи рублей. Аукцион по продаже права аренды земельного участка назначен на третий квартал 2022 года.

Как ранее сообщало URA.RU, на западном берегу Шершневского водохранилища в Сосновском районе под Челябинском появится новый жилой микрорайон. Дома и социально важные объекты возведут между микрорайоном «Вишневая горка» и жилым комплексом «Конфетти».