Бывшего замглавы курганского УМВД признали виновным в коррупции

Экс-замглавы курганской полиции Андрея Шамина приговорили к 12 годам колонии за коррупцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший заместитель начальника УМВД Курганской области Андрей Шамин признан виновным в коррупции и приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Шадринском районном суде.

«Признать Шамина Андрея Евгеньевича виновным по ст. 290 ч.3; ст. 174.1 ч.2; ст. 160 ч.4 УК РФ и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима», — огласил приговор судья Владимир Сычев. Также бывшего высокопоставленного силовика лишили на три года права занимать государственные должности, звания полковника МВД и приговорили к штрафу в размере 3 млн рублей. Изъятое во время обыска имущество Шамина обернут в пользу государства для погашения долга.

Экс-начальник межмуниципального отдела УМВД РФ «Шадринский» Дмитрий Кокотеев также признан виновным в коррупции и приговорен к 10 годам лишения свободы, лишен звания полковника и возможностей в течение трех лет занимать должности. Также его приговорили к штрафу в размере 1 млн рублей.

Бухгалтер Светлана Арутюнян, которую обвиняли в преступных связях с начальством по делу о премиях, приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ей также запрещено в течение трех лет занимать госдолжности. Приговор в законную силу не вступил.

Высокопоставленных чинов взяли под стражу в марте 2020 года. Их обвинили в создании преступной схемы получения доходов, связанной с выдачей премий сотрудникам. Часть средств бывшие начальники, по версии следствия забирали себе и распоряжались по своему усмотрению. Общий ущерб составил более 53 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске Курганской области началось оглашение приговора бывшим силовикам. На скамье подсудимых оказались бывшие высокие полицейские чины из Кургана и Шадринска.