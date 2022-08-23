Дарью Дугину похоронили в Подмосковье

Журналистку Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, похоронили в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Церемония похорон прошла в закрытом режиме, на ней присутствовали только родные и близкие. Территория кладбища на это время была закрыта для посторонних», — передает издание.
Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля 20 августа в Одинцовском городском округе Московской области, сообщает «Национальная служба новостей». В ФСБ РФ заявили, что это было заказное убийство, за которым стояли украинские спецслужбы. Исполнителем ФСБ назвала Наталью Вовк, гражданку Украины, передает RT. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества, сообщает телеканал 360.
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