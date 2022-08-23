Сенаторы РФ выступили за денацификацию всей Украины

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Сенаторы РФ: без денацификации всей Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе не будет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Без денацификации территории Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе ждать не стоит. В этом уверены российские сенаторы.

«Без денацификации Киева мира ни в Крыму, ни на Донбассе не будет», — написал в своем Telegram-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Зеленскому для начала бы установить контроль над Киевом и действовать самостоятельно без консультаций с хозяевами из Вашингтона», — считает он.

С ним оказался солидарен первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Согласен с сенатором Клишасом. Хочу добавить. Не только Киева. Всей территории Украины», — написал он в Telegram.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Без денацификации территории Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе ждать не стоит. В этом уверены российские сенаторы. «Без денацификации Киева мира ни в Крыму, ни на Донбассе не будет», — написал в своем Telegram-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Зеленскому для начала бы установить контроль над Киевом и действовать самостоятельно без консультаций с хозяевами из Вашингтона», — считает он. С ним оказался солидарен первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Согласен с сенатором Клишасом. Хочу добавить. Не только Киева. Всей территории Украины», — написал он в Telegram. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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