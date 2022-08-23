23 августа 2022

Рогов: ультиматум Зеленского по ЗАЭС — самоубийственное решение

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Власти Запорожской области заявили о невыполнимости ультиматума Зеленского по АЭС Фото:

Никто не станет выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по поводу ухода вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС не будет, так как это самоубийственное решение. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято», — передал РИА «Новости» Рогов.

Он заверил, что единственной гарантией безопасности на ЗАЭС от террористических посягательств ВСУ является работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО). «Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов», — заключил он.

Ранее Зеленский предложил Западу выдвинуть России ультиматум, чтобы она вывела свои войска с территории ЗАЭС. Он потребовал давить на РФ от лица международного сообщества.

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Никто не станет выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по поводу ухода вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС не будет, так как это самоубийственное решение. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято», — передал РИА «Новости» Рогов. Он заверил, что единственной гарантией безопасности на ЗАЭС от террористических посягательств ВСУ является работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО). «Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов», — заключил он. Ранее Зеленский предложил Западу выдвинуть России ультиматум, чтобы она вывела свои войска с территории ЗАЭС. Он потребовал давить на РФ от лица международного сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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