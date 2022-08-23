Рогов: ультиматум Зеленского по ЗАЭС — самоубийственное решение

Никто не станет выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по поводу ухода вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС не будет, так как это самоубийственное решение. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято», — передал РИА «Новости» Рогов.
Он заверил, что единственной гарантией безопасности на ЗАЭС от террористических посягательств ВСУ является работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО). «Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов», — заключил он.
Ранее Зеленский предложил Западу выдвинуть России ультиматум, чтобы она вывела свои войска с территории ЗАЭС. Он потребовал давить на РФ от лица международного сообщества.
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