Рогов: ультиматум Зеленского по ЗАЭС — самоубийственное решение

24 августа 2022 в 03:43 Размер текста - 17 +

Власти Запорожской области заявили о невыполнимости ультиматума Зеленского по АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Никто не станет выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по поводу ухода вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС не будет, так как это самоубийственное решение. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято», — передал РИА «Новости» Рогов. Он заверил, что единственной гарантией безопасности на ЗАЭС от террористических посягательств ВСУ является работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО). «Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов», — заключил он. Ранее Зеленский предложил Западу выдвинуть России ультиматум, чтобы она вывела свои войска с территории ЗАЭС. Он потребовал давить на РФ от лица международного сообщества.

Никто не станет выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по поводу ухода вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС не будет, так как это самоубийственное решение. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято», — передал РИА «Новости» Рогов. Он заверил, что единственной гарантией безопасности на ЗАЭС от террористических посягательств ВСУ является работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО). «Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов», — заключил он. Ранее Зеленский предложил Западу выдвинуть России ультиматум, чтобы она вывела свои войска с территории ЗАЭС. Он потребовал давить на РФ от лица международного сообщества.