В ЯНАО грибы можно собирать ведрами (фото из архива) Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В Новом Уренгое в разгаре грибной сезон. Фотографиями собранных в ведра грибов, жители ЯНАО поделились в группе «Новый Уренгой | Администрация города» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сезон грибов в разгаре. Новоуренгойцы делятся в социальных сетях фотографиями из тундры», — написала пост в соцсети Екатерина Рытова, сопроводив текст фотографиями грибов и ягод.

Новоуренгойцы откликнулись на предложение автора и поделились фото результатов своих походов за грибами. В основном, грибники хвастаются красноголовиками и белыми грибами.

Жанна Капьятова пожаловалась, что у нее только ягоды, гриб на поле один. А Анастасия Исакова поинтересовалась местами, где можно собрать такие урожаи.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Нового Уренгоя показал грибную поляну. По его словам, он за короткое время нашел множество молодых грибов.

Фото: Екатерина Рытова

Фото: Елена Останина